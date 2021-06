Diputados aprobó protocolo para realizar sesiones mixtas hasta el 30 de noviembre

En la sesión en la Cámara de Diputados de La Pampa se aprobó –por unanimidad- el protocolo que establece el sistema de sesiones con modalidad mixta, presencial – virtual, hasta el 30 de noviembre de 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid 19.

El legislador Julio González (Frejupa) expresó: “La realidad virtual se viene haciendo con excelentes resultados. En virtud de lo que se conoce, entendimos que era necesario tener una herramienta para que, ante alguna eventualidad, poder funcionar. En este caso quiero destacar el acompañamiento de todos los bloques”.

FONDOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS

Más adelante, sobre tablas se aprobó por unanimidad el proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo la posibilidad de efectivizar, de manera inmediata, los fondos correspondientes a los programas de Economía Social y Desarrollo Productivo, contemplados en la Ley Provincial 2358.

El diputado Ariel Rojas explicó: “Tiene que ver con la intención de que el gobierno pueda adelantar los fondos de los capítulos de economía social y desarrollo productivo, por lo cual permite a todos los pampeanos acceder a distintos fondos, conocidos como los microemprendimientos”.

Torroba planteó que está “es la segunda vez que pedimos celeridad para enviar lo que le corresponde a cada municipio”. Y considerando la situación actual, bregó para que el año próximo “no tengamos que pedir los fondos”.

CONVENIO

También se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley por el que se aprueba el Convenio marco celebrado entre el Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. (P. 21/21)

PANDEMIA

Luego, se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que ratifica Decretos, que tienen que ver con las medidas durante el contexto de pandemia, como el distanciamiento social, prohibición de reuniones sociales, protocolos para aperturas gastronómicas, entre otras. Marcos Cuelle advirtió preocupación por la “temporalidad” en que llegan los decretos, y dijo que “si bien ahora vamos a aprobar, en el futuro consideramos importante que se tengan en cuenta circunstancias que hacen a cada uno de las localidades para que los intendentes puedan tomar decisiones en este contexto”.

EMERGENCIA SANITARIA

También, se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que se ratifica el Decreto Nº 502/21 que establece la adhesión al DNU Nº 167/21 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se prorroga el Estado de Emergencia Sanitaria.

PROYECTOS APROBADOS

También se aprobó con el visto bueno de todos los bloques la iniciativa por la que se propicia la aprobación del Convenio celebrado el 22 de noviembre de 2019, entre la Ex-Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de La Pampa.

Además, se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley por el que se aprueba el «Acta Complementaria N° 1, en el marco del Convenio suscripto entre el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y la provincia de La Pampa». “Este programa es para acompañar a mujeres víctimas de violencia de género, tanto física, psicológica como económica”, explicó Lilia Caimari.

Por su parte, Trapaglia manifestó: “Uno de los principales problemas en esos casos de violencia es la dependencia económica, por eso pedimos al Estado el rol de acompañamiento insustituible. Hoy hay una fuerte desigualdad de género”.

En el mismo sentido salió por unanimidad el proyecto sobre el convenio entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la provincia de La Pampa”, el cual tiene que ver con un centro en Santa Rosa para atender situaciones de violencia de género.

También se aprobó por unanimidad la iniciativa por la que se aprueba el Convenio Marco entre el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y la provincia de La Pampa, para desarrollar acciones en conjunto vinculados a programas de igualdad de género, como la creación de capacitaciones en la temática.

El último de los proyectos que aprueban el convenio entre el Ministerio de las Mujeres y el gobierno de La Pampa, que tuvo el visto bueno por todos los bloques, se centra en conocer y analizar la percepción sobre igualdad de género que formula la población universitaria para luego –con los resultados obtenidos- implementar políticas de género.

En otro orden de cosas, se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley por el que la provincia de La Pampa adhiere a la Ley Nacional 27487, que prorroga y reforma la Ley 25080 denominada Ley de Inversiones Forestales

A su vez, se aprobó en forma unánime la iniciativa por la que La Pampa adhiere a la Ley Nacional 27231 de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola. El miembro informante, Oscar Zanoli, manifestó: “La acuicultura puede ser una forma por la cual se produzca un crecimiento en la provincia. La Pampa tiene condiciones ecológicas para que tenga un desarrollo productivo, con la generación de puestos de trabajo”.

POR MAYORÍA

Más adelante, se aprobó con los votos positivos del bloque Frejupa, mientras que los bloques opositores votaron negativamente, el proyecto de Ley del gobierno provincial por el que se propicia la aprobación del Convenio Marco suscripto entre la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación y la provincia de La Pampa, cuyo objeto es contribuir al crecimiento y sostenibilidad fiscal provincial.

Francisco Torroba argumentó el voto negativo de su bloque. “No estamos de acuerdo con la mayor inversión que es la construcción de una planta de biomasa para generar energía. No estamos de acuerdo porque no hay acompañamiento de un estudio de impacto ambiental. También no estamos de acuerdo con una concentración de la basura sino que creemos que es necesario un tratamiento regional”, opinó.

Por último, se aprobó por unanimidad los siguientes proyectos: la iniciativa de Resolución por la que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial que interceda ante las autoridades del Banco de La Pampa, para la instalación de un nuevo cajero automático en Rancul; y el proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial que incluya en el Presupuesto para el 2021, la construcción de una planta de ósmosis inversa en Hilario Lagos.

