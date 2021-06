Sebastián Villa, a juicio oral por violencia de género

Javier Maffucci Moore, juez de garantías de Lomas de Zamora, resolvió este viernes elevar a juicio la causa que investiga al delantero colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, por violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés, confirmaron a Télam fuentes judiciales.

En tanto, la defensa del futbolista, que encabeza el abogado Martín Apolo, que apelará la medida en el tiempo legal pertinente, que son cinco días hábiles.

Denuncia:

La acusación que enfrenta Villa es por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas, por los hechos ocurridos el lunes 27 de abril de 2020 en la casa que compartían en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning.

La UFI 3 de Esteban Echeverría, a cargo de Verónica Pérez, había solicitado la elevación a juicio oral del caso el 15 de marzo pasado.

El pedido fue realizado por la fiscalía al juez por la «probabilidad positiva» de que efectivamente se hubiera concretado la agresión del futbolista colombiano a su exnovia.

La apelación de la defensa de Villa se hará ante la Cámara de Lomas de Zamora y fuentes judiciales indicaron que la realización del juicio (que tendría lugar en el último trimestre de este año) no impedirá que el futbolista siga con sus actividades deportivas.

Antes de esa fecha, las partes habían llegado a un acuerdo económico en el litigio civil planteado por Cortés, de 26 años, que estaba a cargo de Fernando Burlando, quien ya no representa a la mujer, también de nacionalidad colombiana.

Sin embargo, el abogado dijo en declaraciones a la prensa que la seguirán «acompañando» en los temas judiciales.

Según la defensa de Villa, «Daniela Cortés no es más parte en el proceso, ya que desistió de su rol de particular damnificado y en consecuencia no necesita abogado para ser asistida». Sin embargo, la fiscal Pérez negó a Télam esa información.

En su resolución, el juez Maffucci Moore no hizo lugar al pedido de nulidad del proceso hecho por la defensa y destacó entre los fundamentos que «los dichos de la víctima en estos sucesos, que por lo general suceden en la intimidad, son obviamente de una relevancia fundamental», ante la posición de la defensa, que niega la verosimilitud de los hechos denunciados.

El escrito del magistrado señala que «un juzgamiento con perspectiva de género impone emplear una mirada contextualizada de los hechos que presenta el caso en su real dimensión, ya que solo desde esa perspectiva pueden obtenerse conclusiones válidas sobre las distintas narraciones».

Finalmente, indica que «no es posible, al menos en el estadio procesal por el cual transita la causa, arribar a ninguna conclusión cierta en orden a los extremos de la acusación, sino, a lo sumo, meramente probable».

Por lo tanto, «la potestad de dirimir anticipadamente la controversia mediante el dictado de un sobreseimiento no resulta legalmente posible, ya que el ámbito más adecuado para la discusión y eventual resolución del asunto es el debate, puesto que es precisamente allí donde mejor se garantiza el derecho a la defensa en juicio de las partes, en su manifestación más esencial a través del contradictorio», concluye para argumentar la elevación a juicio oral y público.

Villa, de 25 años, según dijeron a Télam allegados a la dirigencia de Boca, se encuentra desde el pasado martes en Colombia, donde pasa sus vacaciones con su familia, en la ciudad de Medellín -como mostró el futbolista en sus redes sociales- tras jugar el lunes 31 de mayo ante Racing la semifinal de la Copa de la Liga Profesional (0-0), que el «Xeneize» perdió en la definición por penales.

En cuanto al seleccionado colombiano, al que Villa fue convocado por primera vez en agosto de 2018, no fue citado en esta ocasión por el entrenador Reinaldo Rueda para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Qatar 2022, ni tampoco para la Copa América que debe comenzar el domingo 13 de junio en Brasil.

El DT de la selección «cafetera» dijo al respecto que «se trata de una situación sociológica compleja de la que nosotros no podemos estar exentos. Es una pena. Primero, el tema jurídico que tiene Sebastián (Villa) y todo lo que implica el no poderlo tenerlo acá por la repercusión dentro de la sociedad. Es un tema delicado, debemos manejarlo con mucho tacto e intentar contribuir para que sea lo mejor para todos».

El futbolista tiene contrato con el club de la Ribera hasta el 30 de junio de 2023, y una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares.

Comentarios

Comentarios