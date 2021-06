Hoy está cumpliendo 90 años, Victor Velazquez

4 de Junio de 1931 – Nace Víctor Velázquez, en la localidad de Altamirano Norte, Departamento El Tala, Provincia de Entre Ríos. Cantor, guitarrista y compositor.

En 1951, ya emigrado a Buenos Aires, debuta en la emisión «Voz Entrerriana» de Radio Rivadavia. Desde allí comienza a hacerse conocido y surgen actuaciones en distintos puntos del país.

Ante las cámaras de Canal 7, intervino en el ciclo «El Patio de Jaime Dávalos» a fines de la década del 1950.

Integro la espectacular compañía de bailes y canciones de Joaquín Pérez Fernández.

En 1964 tuvo varias presentaciones exitosas en Uruguay y hasta un espacio en Canal 10, llamado «La Peña de Víctor Velázquez».

En 1966 regresa a La Argentina, participa en «La semana de Santos Vega» y lo premian por cantor y recitador.

En la década de 1970 realiza presentaciones con mucho éxito en Europa.

Amigo de Don Atahualpa Yupanqui, comparten temas y momentos juntos. Luego del fallecimiento de Yupanqui, Velázquez parte a Japón a realizar presentaciones e inaugurar el «Templo Atahualpa Yupanqui». Con posterioridad se presentaría en ciudades de Estados Unidos.

Obras: A Don Linares Cardozo – Ando detrás de una estrella – Así canto – Así canto Madariaga (con Argentino Luna) – Candil, guitarra y chamarrita – Canto al Rio Uruguay (con Atahualpa Yupanqui) – Como ñudo potreador – De la costa – Del talita – Esta milonga sencilla (con Raúl Carnota) – Este oficio de cantor (con Víctor Abel Giménez) – Guitarra de Atahualpa (con Ángel Juan Linares) – jineteada (con Víctor A. Giménez) – La guitarra y el cantor (con Atahualpa Yupanqui) – La primavera – Luna sobre el Rio Paraná (con Atahualpa Yupanqui) – Me dicen el panza verde (con Víctor A. Giménez) – Milonga de pampa y cielo – No me hago ni me deshago – No supe pedirle al viento – Palenque (con Víctor A. Giménez) – Pero me suebra con eso (con José Larralde) – Por esto de andar cantando – Que solito estoy (con José Larralde) – Solar de los cardenales (con Néstor Cuestas) – Sueño guitarrero (con Luis Rodríguez Armesto) – Y si la saco ganada (con Argentino Luna), entre otras.

