“Chiquito” Romero: «Sigo jugando al fútbol por el sueño de volver a la Selección»

Sergio Germán Romero, nacido en la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen estudia chances, pero hay una que lo desvela y por la cual visualiza en su horizonte: la Selección Argentina.

«Sigo jugando al futbol por el sueño de volver a la Selección», indicó “Chiquito”, mano a mano con uno de sus descubridores en las inferiores de Racing Club, allá por 2004.

«Es un orgullo vestir la camisetade nuestro país. te marca a fuego. Estar parado en fila para escuchar el Himno argentino es todo, vas por tu patria», indicó. «Yo espero volver y que el arco de la Selección me espere para mi regreso», remarcó ilusionado con esa posibilidad que llegue de la mano de una continuidad en su nuevo equipo que analizará en medio de lo que será la Eurocopa 2021 y a la espera de la Copa América, mientras en el «viejo continente» «cambian entrenadores, jugadores y arqueros».

Romero, récord de presencias bajo los tres palos de la Selección Argentina con 96 partidos, sueña con una nueva chance en la “Albiceleste”, pero para ello deberá encontrar continuidad y para ello ya analiza sondeos y ofertas.

«Tengo varios ofrecimientos desde Europa, Inglaterra e Italia ya conocemos”, afirmó

“También de España y si es de ahí será una experiencia nueva», agregó el arquero de 34 años que se iniciara en la Comisión de Actividades Infantiles, antes de dar su salto a Racing Club.

Entre los rumores que ya resuenan en Europa aparecen la Roma italiana (con José Mourinho como entrenador y con el que ganó la Europa League de 2016) y el Leeds United son algunos de los nombres de equipos que intentarían contar con “Chiquito”, pero sin confirmaciones oficiales al momento.

Su regreso a la Argentina: Boca y Racing

Romero, que meses atrás fue noticia en el “mundo Boca” por su posibilidad de llegar a la institución de la Ribera, indicó que el único acercamiento que tuvo fue cuando Guillermo Barros Schelotto fue entrenador allá por 2017.

“El acercamiento fue cuando el DT era él, que me llamó y habló conmigo», aseguró.

“Después lo que hablaron en este periodo es todo mentira y no hubo acercamiento. Conozco Román (Riquelme), lo quiero mucho, pero no hubo nada para jugar en Boca”, aseguró.

Por otro lado, el ex AZ Alkmaar de Holanda, Sampdoria de Italia y AS Mónaco, entre otros, reconoció que actualmente no tuvo contactos con la dirigencia que encabeza Víctor Blanco y que la última vez fue con Diego Milito como manager deportivo.

«En Racing me dicen que esa es mi casa y yo lo sé, pero la única vez que se acercaron del club fue con Diego Milito de manager», sostuvo el misionero.

“Desde hace un año atrás que nadie me habla para ir a Racing. Ninguna persona me dijo te queremos o te ofrecemos esto. Las veces que escuché a Blanco hablar es lo que sale de su boca, pero nunca por teléfono o en la cara», finalizó.

