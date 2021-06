Deportivo Argentino de Quemú Quemú celebró los 100 años: «Los festejos quedarán pendientes», dijo Barbonaglia

En un contexto atípico Deportivo Argentino de Quemú Quemú celebra sus 100 años de vida. El presidente Marcelo Barbonaglia se lamentó que los festejos “no serán presenciales”, pero se transmitirán desde la cuenta oficial de la entidad en la red social Facebook, destacó en una entrevista en el programa Fervor Deportivo, que conduce Sebastián Ponce, en Radio DON 101.5 Mhz.

“El Deportivo Argentino de Quemú Quemú está de festejo”. Hoy, 5 de junio, los hinchas de “El Depo” celebran los 100 años de vida institucional.

“Estamos arribando a los 100 años de vida de nuestro querido Deportivo Argentino, en un año atípico, donde ya verán tiempos mejores para llevar adelante un festejo como se merece el club”, dijo Barbonaglia en el programa radial.

En el acto hoy se descubrieron placas recordatorias, y pronunciaron breves discursos el intendente Alfredo Fernández y el presidente de Deportivo Argentino.

“EL CLUB SE ENCUENTRA CERRADO Y DA MUCHA PENA”

“El Deportivo Argentino es un club que vive exclusivamente del fútbol, es por eso que nos ha afectado mucho esta situación, ya que si la pelota no rueda el club está cerrado y eso es una situación muy triste y da mucha pena”, se lamentó Barbonaglia.

“A pesar de que no genera grandes gastos mantener el fútbol porque nuestros planteles no cuentan con jugadores y cuerpo técnicos que ganan sueldos, genera mucha pena ver las instalaciones cerradas, aunque soy optimista que en un tiempo no muy lejano volveremos a la competición en la liga pampeana con nuestros equipos”, expresó el dirigente.

El entrevistado anticipó que hay actividades programadas para celebrar los 100 años de vida, que se realizarán cuando la situación sanitaria lo permita. “Tenemos pendiente y programado un encuentro infantil y un partido de ex jugadores, donde participarán los integrantes del equipo campeón de la A del año 1997 y los ganadores del Ascenso. Este será el plato fuerte de la jornada, posteriormente haremos todos los reconocimientos que sean necesarios a jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes. Y esperamos podamos finalizar el día con una cena y baile popular, que ojala la situación de la pandemia y sanitaria de la provincia nos permitan, en un tiempo no muy lejano festejar como corresponda los 100 años de nuestro querido club”, concluyó Barbonaglia.

