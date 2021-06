En Castex se festejó el campeonato de Colón: «Como no se te va a caer una lágrima, Sabalero ??» (*)

Son dos cosas distintas. Vivirlo estando dentro de un Plantel, sea como jugador o cuerpo técnico o dirigente; y vivirlo como Hincha desde la tribuna. O en este momento que nos toca a nivel mundial, vivirlo desde casa. Pero, desde ambos lugares crean que hay motivos más que Valiosos por los que queremos que le vaya bien a nuestro equipo…

En un momento donde el encierro nos hace atragantar tantas emociones; tantos abrazos; tantas «puteadas» de las que no agreden, porque tanto los protagonistas como los que alientan desde afuera, queremos que salgan bien las cosas; donde tenemos tantos.. «Te Extraño» guardados para aquel que está allá arriba que hace algunos años se despidió; o algún «Hasta luego» atragantado, para aquel que esta pandemia se llevó, y no nos dejó despedirnos.

Así en este contexto… hoy el jugador y el hincha de Colón, gritaron Campeoooon!!!!.

116 años respondiendo con un sonrisa el porqué ser de Colón, el porqué si jugaste hasta en la C, el porqué si nunca saliste campeón, el porqué si sos de Santa Fe sos del Interior…..

Y esa sonrisa con la que respondes los porqué, dicen muchas cosas. Porque somos del Interior con orgullo, somos de Colón de Santa Fe con orgullo, nos cuesta todo el doble, todo tarda más, pero no hay una vez que no nos ilusionemos, más allá de que esa ilusión sea destrozada muchas veces.

Festejamos ver los colores siempre, eh!!. En la A, la B la C, siempre los colores, solamente los colores fueron motivo de festejo. En 116 años, solo los colores y la pasión de su gente hacia ello, y como no vas a festejar este campeonato ??. Como no se te va a caer una lágrima, Sabalero ?? …Si seguro ahí cae el desahogo de tantas ilusiones, tantos viajes, tantas ganas de aguantarte sin ir a la cancha porque quizás no estaba el mango….. pero la pasión seguía firme.

Tantos abrazos con aquel Papa, abuelo, tío, hermano, amigo, que desde allá arriba hoy bajaron sus almas para vivir este primer campeonato en 116 años de amor a los colores… Festéjalo Sabalero !!!…. porque hoy a muchos le hiciste creer y confiar que en el fútbol estando desde adentro de la cancha como parte de un Plantel o desde afuera como Hincha, pueden pasar 116 años, pero en algún momento lo que siempre anhelaste se da…

Y a vos Papá…. gracias por hacerme entender el amor por los colores, y por otro lado el amor al fútbol!!

(*) Por Osvaldo Yori (futbolista – hincha de Colón de Santa Fe)

