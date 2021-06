Fue campeón con Racing de Castex y hoy está en la primera línea de lucha contra la Covid 19

Maximiliano Palacios, enfermero profesional y jugador de fútbol, Campeón Provincial invicto con Racing Club de Eduardo Castex en 2011, relató en el programa Fervor Deportivo, que conduce Sebastián Ponce en Radio Don 101.5 Mhz, el trabajo diario que realiza en el CEAR de Santa Rosa y cómo transcurre su carrera futbolística.

El enfermero profesional y jugador de futbol píquense, Maximiliano Palacios, narró en el programa radial Fervor Deportivo, el trabajo que está realizando en el CEAR de Santa Rosa, recordó el campeonato Provincial conseguido con Racing Club en el 2011, y su actualidad en el fútbol y la enfermería.

“De todo este tiempo de pandemia, estamos atravesando la parte más complicada, porque si bien el pasado año en el pico máximo fue duro, esta parte actual es aún más difícil, por el desgaste que llevamos desde hace mucho tiempo. Y con la suma de casos todos los días, no sabíamos si íbamos a poder aguantar si seguía habiendo tantos casos. Hay días que salís a las 8 de la mañana y volves a las 10 dela noche, porque hay que cubrir guardias y compañeros que están contagiados o asilados“, relató el futbolista ofensivo.

«GANAS INTACTAS»

“Las ganas de seguir jugando al futbol siguen intactas. Por suerte este año tuve la posibilidad de que me llame el técnico de Winifreda, me gusto la propuesta y no dude en la idea de vestir la camiseta de Deportivo Winifreda. Ojalá pronto pase todo esto y en la próxima nota tengamos que hablar exclusivamente de fútbol y todo este virus tan peligroso haya quedado atrás”, destacó.

“El futbol para mi es el cable a tierra de mi trabajo y mi vida cotidiano. Es como la persona que necesita ir al psicólogo, yo necesito jugar al futbol que es lo que me hace realmente bien. Durante mucho tiempo el futbol fue mi único sustento económico. Pude vivir muchos años exclusivamente de la pelota, luego de una fuerte lesión en la rodilla en Ferro, tuve que tomar una decisión, porque no sabía cómo podía volver a una cancha. Entonces, entre Policía por mi familia y enfermero, termine decidiéndome por estudiar enfermería. Hoy estoy muy orgulloso de haberme decidido por esta profesión.

REGRESO A LAS RESTRICCIONES

“Nosotros nos damos cuenta que estamos al límite en todo sentido: camas, agotamiento, personal. Eso es una realidad que nos toca vivir todos los días, por eso creo que esta medida fue la mejor opción que se pudo haber tomado”, señaló Palacios.

RACING CLUB CAMPEÓN PROVINCIAL INVICTO EN 2011

Maximiliano Palacios se consagró campeón del Torneo Provincial de Fútbol tras vencer a All Boys de Santa Rosa por 3-0, en el partido de vuelta disputado en el estadio La Fortaleza Alba de Eduardo Castex.

“Recuerdo ese día que estábamos haciendo el calentamiento previo en uno de los sectores del predio del club y miraba hacia afuera y no paraba de pasar gente dirigiéndose al estadio. Era increíble cómo estaba esa tarde la cancha llena de gente, imposible olvidar ese momento. Salir campeón es lo más lindo que puede vivir un jugador y tuve la suerte de consagrarme en Racing con un gran equipo que formamos ese año”, finalizó contando el jugador.

