En el PC de Catriló secuestraron 50 kilos de marihuana y 2 kilos de cocaína: Hay tres detenidos

En el Puesto Caminero (PC) de Catriló se secuestraron 50,251 kilogramos de marihuana, 2,096 kilogramos de cocaína y se detuvo a tres personas. Las investigaciones determinaron que la droga provenía del conurbano bonaerense y tenía como destino la capital de Neuquén. El valor estimativo de este cargamento es de 10 millones de pesos, pero los montos podrían aumentar considerablemente según el lugar final de comercialización.

Los procedimientos comenzaron durante un control vehicular de egreso e ingreso a la Provincia, donde se detectó el arribo de dos automóviles procedentes desde Buenos Aires. En un VW Gol iban dos ocupantes de nacionalidad paraguaya; y en el Ford K circulaba una mujer de la misma nacionalidad, acompañada por su hijo –menor de edad-.

Cuando la policia realizó una inspección externa con un can entrenado para la detección de estupefacientes, se alertó la posible existencia de estupefacientes en Ford K. Por lo cual, se procedió al personal del Grupo de Control de Tráfico Ilícito de Drogas, dependientes de la ACOLN, quienes con otro can realizan una nueva inspección, y ratificaron la marcación positiva que realizó el primer can.

LOGOS DE PABLO ESCOBAR Y PEPPA PIG

La policía inspección el Ford K en busca de estupefacientes, y halló un doble fondo del baúl y en los laterales de la parte trasera del habitáculo, la cantidad de 64 panes de marihuana, que pesaron una totalidad de 50,251 kilogramos; también dos panes de cocaína que pesaron 2,096 kilogramos. Algunos de estos panes tenían marcados logos de “Pablo Escobar” y de “Peppa Pig”.

Las personas que viajaban en los vehículos dijeron no conocerse, pero se pudo determinar -mediante pruebas fehacientes- que ambos vehículos viajaban juntos, en la modalidad “puntero”.

Las tres personas mayores, dos hombres y la mujer, quedaron detenidas e incomunicadas por disposición del Juzgado Federal a cargo del juez uan José Baric, quien tramita la causa por “S/infracción a la Ley 23.737”. Mientras que el Área de Niñez y Adolescencia de la Policía de la Pampa, se hizo cargo junto a la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la menor, para proceder con la entrega a un familiar directo.

Además de la droga incautada, se secuestraron los dos vehículos utilizados para la maniobra, la suma aproximada de $ 100.000, aparatos de telefonía celular y demás indicios de prueba.

Comentarios

Comentarios