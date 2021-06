Ferro de General Pico enfrenta a Cipoletti en el Federal A: «Esperamos llevarnos una victoria”, dijo Trombetta

El defensor de Ferro Carril Oeste de General Pico, Cristian Trombetta, tiene una amplia trayectoria en equipos nacionales e internacionales, y analizó el partido con el líder Cipoletti que se disputará este martes, en el reinició del Torneo Federal A. El entrevistado también habló de su carrera en el programa Fervor Deportivo, que conduce Sebastián Ponce, en Radio DON 101.5 Mhz.

El partido comenzará a las 14 horas de este martes 8, con transmisión de la TV Pública Pampeana. Cipolletti de Río Negro es el líder de la Zona A, y el árbitro del partido será el bahiense Fernando Marcos.

Ferro de General Pico vuelve al ruedo en el torneo después de tres semanas, por el párate impuesto por las medidas sanitarias para afrontar la segunda ola de la pandemia de la Covid-19.

Trombetta es oriundo de Rancul y tiene una amplia trayectoria en equipos nacionales e internacionales, con un paso destacado en Primera del fútbol argentino.

FERRO VERSIÓN 2021

“Nunca había vivido esta experiencia de jugar un Torneo Federal. Era un desafío que se da en este contexto particular de pandemia, que concretó esta posibilidad. La idea era seguir seguramente en el exterior, pero llegó la posibilidad de Ferro que me quería, el cuerpo técnico también, era un nuevo desafío en lo deportivo, jugar para mi provincia era lindo y la decisión surge principalmente por estar más cerca de mi familia y el pueblo,” explicó el experimentado defensor.

¿Mirando hacia atrás jugaste en Jorge Newery?

Si me acuerdo que tenía 14 años y jugué 2 partidos en Jorge Newery. Lo recuerdo bien porque fueron solo dos encuentros por el Provincial: uno frente a Sportivo Realico y otro frente a los “azules” de Alvear. También, no me olvido más el día que jugué un partido de la Liga (Pampeana) con mi viejo, que él era defensor central, yo jugaba medio de enganche. Son momentos que no me los voy a olvidar más, por lo que significó jugar un rato con él. Luego llega mi carrera, como la de tantos chicos que se van del pueblo a jugar al futbol, en busca de un sueño. Por suerte, gracias al apoyo de mi familia y al sacrificio, me siento muy satisfecho con lo realizado en mi carrera hasta el momento.

La trayectoria de Cristian Trombetta tiene pasos importantes con su aparición en Nueva Chicago, Tigre, su paso por el fútbol italiano y de Portugal, jugó en México, en Ecuador, Paraguay. Si bien las experiencias fueron muchas y variadas, su paso más importante fue por Arsenal de Sarandí consiguiendo logros deportivos importantes.

FERRO Y LA ACTUALIDAD

“Estamos muy bien, la ambición de pelear un torneo y la ilusión de conseguir un ascenso, la tenemos. Uno llegó para aportar lo suyo, la experiencia dentro y fuera de la cancha. El rol que ocupa cada uno en el grupo es importante, me sentí muy valorado por mis compañeros desde el momento que llegué. Es un grupo muy humano, unido y muy bueno en lo futbolístico. Los chicos valoran la trayectoria, pero soy uno más del plantel, por mi forma de ser y manejarme y además porque en el plantel tiene jugadores de experiencia como Canhué o Díaz. También hay muchas condiciones, ganas de crecer y calidad en los más jóvenes lo que eso es buenísimo para el grupo”, señaló.

EL PARTIDO CON CIPOLETTI Y EL REGRESÓ DEL TORNEO FEDERAL A

“Ante tu consulta, hubiera preferido que continúe el torneo, porque veníamos bien entonados, más allá de que en el último partido nos habíamos quedado con la sensación de que merecimos más. Valorando lo bueno que habíamos hecho y corrigiendo lo malo, veníamos bien encaminados. Pero, buscándole el lado positivo, este parate ha servido para continuar entrenado, siempre unidos y recuperando jugadores que teníamos lesionados.

Mañana tenemos un encuentro difícil ante el líder, un equipo durísimo que va a salir a buscar la victoria de local, lo cual nos puede favorecer nuestro juego, porque es un equipo que nos va a dejar jugar al fútbol y eso es bueno para nosotros porque podemos proponer nuestro juego con nuestras herramientas, y si somos inteligentes estoy convencido que podemos llevarnos una victoria para la provincia. Si no podemos ganar, seguro será importante también al menos sumar algo para seguir prendidos en el pelotón de la tabla”, finalizó el experimentado jugador pampeano.

