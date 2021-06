Hoy está cumpliendo 79 años, el músico Lars Nilsson

7 de Junio de 1942 – Nace Lars Nilsson, en Karlskoga, Provincia de Varmland, Suecia. Músico ejecutante de flauta traversa.

Luego de estudiar en Alemania con Aurèle Nicolet y de perfeccionarse con Marcel Moyse en Suiza, en 1966 fue nombrado por la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) como Flauta Solista de la Orquesta Sinfónica, integrante del Quinteto de Vientos y titular de la Cátedra de Flauta de esa institución.

Palabras de Lars: “Después de estar acá dos años, volví a Europa y estuve con Nicolet en Freiburg, y él me pidió que tocara algo. Toqué algo de Bach, o de Suecia, y él me dijo: «¡Tenés que tocar algo del continente donde vivís!’. Y ahí me di cuenta con mucha vergüenza, que no sabía nada de folclore de acá. Y me sentí mal, me di cuenta de que algo andaba mal”.

“Cuando volví a Sudamérica, me compré una quena, y empecé a tocar música de acá, y a través de la música empecé a conocer la cultura latinoamericana, y me enamoré de ella hasta hoy. Empecé a viajar con mi familia hasta Perú y Bolivia, Chile, en esa época, y conocí mucho. ¡Fuimos hasta Cuzco en auto! Otra vez, fuimos en auto hasta el carnaval de Río. Siempre tuve junto con las vivencias humanas, vivencias musicales, empecé a conseguir discos, y escuchar, iba donde tocaban, y unos años después me relacioné con Lázaro Méndolas, que me enseñó muchísimo…”

En 1975 se convirtió en integrante fundador del Grupo Vocal e instrumental «Markama», junto a los bolivianos Lázaro Méndolas (quena) y Archie Zambrano (guitarra) y los argentinos Eduardo Ordoñez (percusión), Juan Alberto «Nene» Abalos (canto y vientos), Tonio Contreras (canto) y Eduardo Ocaranza (canto y guitarra).

Obra: La nave gris (con Arsenio Vidal Zambrano Pérez (solo registra una obra en SADAIC).

