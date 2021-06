Debbie Hewitt: La primera mujer presidenta de la Federación de Fútbol inglesa

La Federación inglesa de Fútbol (FA) designó a la primera mujer presidenta en sus 157 años de historia, la cual asumirá en enero de 2022.

Hewitt, de 41 años, fue seleccionada por unanimidad por un panel de siete miembros y su nombramiento deberá ser confirmado por el Consejo de la FA el próximo mes. De esta forma, la mujer de negocios se convertirá en la sucesora de Greg Clarke, quien renunció luego de hacer comentarios ofensivos y racistas frente a un comité parlamentario.

Peter McCormick seguirá siendo presidente interino de la Federación inglesa hasta que Hewitt asuma y sea confirmada.

Según informó The Guardian, Hewitt tiene una amplia trayectoria en el mundo de los negocios. Es actual presidenta no ejecutiva de Visa Europe, la marca de ropa White Stuff y el grupo de servicios financieros BGL. Además, integra hace seis años el directorio de The Restaurant Group plc, que es propietario de Wagamama y Frankie and Benny’s, puesto que dejará cuando asuma en la FA.

«Soy una apasionada del fútbol desde muy joven y estoy emocionada por la oportunidad de desempeñar mi papel en la configuración del futuro de algo que significa tanto para tantos», dijo Hewitt, quien recibió un nombramiento MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico) en 2011 por sus servicios a empresas y al sector público.

Hewitt se hará cargo del organismo rector del fútbol inglés en uno de los momentos económicos más precarios de su historia, además de los conflictos deportivos después de la fallida Superliga europea. Por la pandemia, la FA estima pérdidas financieras de unos 300 millones de libras para 2024 y ya despidió a 124 miembros de su personal.

«Como demostraron los acontecimientos de los últimos meses, este es un momento significativo para el fútbol inglés, con un propósito claro para que todas las partes interesadas garanticen la salud a largo plazo del juego en todos los niveles. Espero trabajar junto a nuestro CEO, Mark Bullingham, y el equipo en el estadio de Wembley y St George’s Park, y disfrutar de presidir una organización que tiene el potencial de ser una fuerza muy positiva para el juego y para toda la sociedad».

Kate Tinsley, directora no ejecutiva independiente de la FA que dirigió el proceso de nombramiento, opinó que la llegada de Hewitt a la presidencia es «excelente para la FA y el fútbol inglés en general».

«Debbie fue la candidata sobresaliente e inmediatamente demostró su pasión y capacidad para influir positivamente en la dirección de la Federación inglesa de fútbol a nivel nacional y mundial, con principios y un liderazgo sólido», agregó.

