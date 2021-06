El Indio Solari afirmó que el gobierno de Macri fue un «régimen» y contó que tiene banda nueva

«Seguir cantando es la única promesa que hago últimamente, porque es lo que me gusta: cantar», sostuvo el Indio Solari, de 72 años, durante la entrevista con radio Provincia AM 1270, y añadió: «Me gusta mucho decir mis letras con música, soy más un rapsoda que un poeta».

«Sigo haciendo canciones, todos los días hay una por lo menos», contó. En ese marco, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota anunció que planea hacer «dos bandas con la misma gente, siempre que ellos quieran».

«Hasta ahora me dicen todo que sí», bromeó en referencia a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompaña desde 2004, y detalló: «Se va a llamar El Míster y los Marsupiales Extintos, y voy a hacer la música más elaborada que tengo, que no es tanto el rock de guitarra» sino «para la gente más grande». «No es tanto para bailar, es más lenta», completó.

El Indio también hizo referencia al Mal de Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que padece desde 2016: «Tengo cosas para entretenerme y, si no, tengo que buscarlas, porque es lo que me abstrae del problemita que tengo con el señor Parkinson, que está avanzando de a poquito el tipo, mientras no venga de golpe».

Solari también conversó sobre temas como el libro «La vida es una misión secreta», que editó junto al dibujante Pablo Serafín, su inicios en la actividad artística en la juventud -época en la que aseguró haber tenido «la suerte de tener facilidad»- y su mirada sobre el contexto actual atravesado por la pandemia.

«La gente dice que ignora cosas que pasan, pero McLuhan lo explicó hace mucho tiempo: si no entendés la manipulación que hacen los medios es porque no leíste los libros que se dedicaron a eso y jodete», sostuvo.

Aseguró que la pandemia «confirma cosas» porque «la historia humana no es muy diferente a través de los siglos» y sostuvo que «las pasiones básicas son siempre las mismas, que se resuelven cada vez con mayores atrocidades, porque la capacidad humana de hacer daño es cada vez mayor».

«Los dueños de los medios son gente de mierda, la gente de mierda se une y la que no lo es trata de unirse, pero aquellos tienen el beneficio de la fuerza bruta, de la potencia del imperio o el poder de la prensa. No entiendo que gente que ha ido al secundario, que tiene instrucción, siga creyendo en las pelotudeces que dicen», criticó el artista.

En este marco, completó: «Me da vergüenza que hay quienes se han mofado de las personas que están en la primera línea como médicos, enfermeras, camilleros, son ricachones de morondanga. Hay que seguir esmerándose en la transmisión de lo que está bien y lo que no está bien, porque hay gente que está con el proyecto de no cuidarse, que es volver al Medioevo».

En ese tono, analizó que existe «un montón de gente implicada en delirios que son casi genocidios, como la pelea contra la vacunación, contra las medidas del gobierno para que sea lo menos riesgosa la pandemia para los habitantes del país» y se refirió a «los palos en la rueda que ponen los noticieros de los canales adictos a la locura».

El Indio, durante la extensa entrevista junto a Marcelo Figueras, se manifestó sobre el rol de la población durante la pandemia, insistió en seguir esmerándose “en transmitir lo que está bien y lo que está mal” e insinuó que el gobierno de Macri aún debe responder frente a denuncias judiciales: “No vi a nadie de ese régimen complicado con la cana”.

