Eliminatorias Sudamericanas: Pampeano relata Argentina – Colombia para una radio de Córdoba

Gabriel Idrastre transmitió, en el programa Fervor Deportivo que conduce Sebastián Ponce en Radio DON 101.5 Mhz, las sensaciones que le provoca relatar por primera vez a Lionel Messi y la Selección Argentina frente a Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas.

El periodista de Colonia Baron debutará -este martes- en Cadena Alegría Córdoba cuando el seleccionado argentino enfrente a Colombia, y Gabriel Idrastre será el encargado del relato para todo el país en la emisora cordobesa.

“Es una posibilidad que me tomó por sorpresa, pero cuando me consultaron si estaba preparado para este partido, no dude en decir que si y desde ese momento me puse a preparar para demostrar que uno puede relatar estos partidos. Es una posibilidad que espere toda la vida y espero estar a la altura. Todo se dio bastante rápido», señaló el relator pampeano.

Idraste hace años que relata el futbol de la provincia de La Pampa y siempre estuvo relacionado con el mundo del fútbol.

LA PREPARACIÓN

“Todos los días uno se prepara para seguir mejorando, sea para relatar Boca, River, Racing, Estudiantil, Cultura (Integral de Colonia Barón) o la Selección Argentina. Aunque claro que esta es una puerta que se abre para mostrar que también en el interior de las provincias hay buenos relatores de fútbol”, señala el periodista.

Sobre cómo vive estos partidos comentó: » La ansiedad siempre es la misma, hace muy poquito me toca estar junto a vos (Sebastián Ponce, conductor de fervor deportivo) en Racing y Estudiantil y lo viví con la misma intensidad y nervios. Lo mismo voy a sentir ahora con la Selección. Aunque uno sabe que en este tipo de partidos la vara está mucho más alta, porque te está escuchando mucha gente de diferentes puntos del país, pero la pasión y la intensidad es la misma en todos los partidos”.

“Me ha tocado en poco tiempo comenzar a relatar Nacional B, casi siempre Belgrano; luego llegó la posibilidad de Talleres por Copa Libertadores y así llegaron los equipos más grandes del país como River y Boca y me sentí muy bien. Yo quería eso, porque terminar feliz una transmisión era porque el piso estaba alto, y las cosas habían salido bien, aunque siempre quedan muchas cosas para seguir siempre mejorando” contó el relator.

¿Vas a relatar a Messi?

Messi es el más grande de todos. Ni en mis sueños jamás me lo hubiera imaginado, voy a tratar de disfrutarlo al máximo y espero que las emociones no me jueguen una mala pasada porque es muy fuerte, tengo una sensación muy rara con eso, es una mezcla de todo, mucho mas no se puede pedir y voy a ser un afortunado de la vida poder relatarlo jugando para nuestra selección” contó ilusionado.

«Con respecto a relatar, todo se va dando. Es imposible llegar a la semifinal si no atravesaste cuartos. No puedo pensar más adelante. Ahora surge la idea de hacer un partido de eliminatorias. Ojalá salgan las cosas bien y siga teniendo la posibilidad en la Copa América que se aproxima, pero no se puede saber todo. El próximo partido que me den, será consecuencia del que hice antes y así pienso y así lo vivo. En la medida en la que me vayan dando partidos cada vez más importantes, será porque lo estoy haciendo bien», finalizó.

RADIOS PAMPEANAS

Desde su llegada al mundo del periodismo en la provincia, Idraste sembró buenas relaciones con sus colegas en la provincia por su trabajo en distintos medios radiales donde relató.

«Uno de los pocos referentes que siempre he tenido es Daniel Robles, escuchándolo he aprendido muchas cosas, recuerdo siempre cuando tenía la posibilidad de estar en una cabina pegado a él, yo relataba, pero me sacaba un auricular para poder escuchar lo que él iba contando en el relato. Dani es uno de mis referentes y de los grandes relatores de la provincia», dijo.

