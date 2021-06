Polémica triangulación de un subsidio de Fonseca: «Curutchet dará explicaciones cuando se reincorpore», dijeron

En la Municipalidad de Eduardo Castex indirectamente confirmaron ayer la triangulación para blanquear un subsidio legislativo de 50.000 pesos de la diputada provincial Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) para brindar «ayuda social» a una mujer de esta localidad de estrechos vínculos políticos y profesionales con el tiernismo.

«Esto es algo político, y cuando la intendenta (Mónica Curutchet) tenga el alta (médica) de licencia de Covid-19, dará las respuestas. Esto es político (NdR: también sería un tema legal) y ella dará la respuesta política correspondiente», indicaron fuentes consultadas por esta corresponsalía.

En el oficialismo municipal ayer no hubo pronunciamientos sobre este grave episodio, como tampoco realizaron declaraciones periodísticas desde el ámbito legislativo local.

La noticia publicada por LA ARENA y este diario digital provocó un cimbronazo político y social. En el oficialismo algunos voceros consultados no salen del asombro por las consecuencias políticas -¿y judiciales?- que podría provocar la triangulación de un subsidio legislativo para favorecer a una operadora tiernista local.

«Es una mancha en una gestión que prometió transparencia y honestidad, y que lo viene cumpliendo a rajatabla», se lamentó un dirigente oficialista. «Es totalmente innecesario prestarnos a estas operaciones, de cuales no sabemos si no fueron premeditadas para desacomodarnos. En el PJ se deben frotar las manos, porque sin hacer nada, miran como nos metimos un gol en contra», analizó un dirigente del oficialismo castense.

Subsidio blanqueado

La diputada Fonseca (CO) habría infringido las normativas internas de la Cámara de Diputados de La Pampa, triangulando por intermedio de la municipalidad de Eduardo Castex un subsidio legislativo de $ 50 mil, para supuestamente entregar «ayuda social» a una castense de estrechos vínculos políticos y profesionales con el tiernismo.

El cheque del subsidio de $ 50.000 se habría cobrado «entre el lunes 19 y el lunes 26? de abril, en la sucursal local del BLP, por una particular.

Este procedimiento claramente no está permitido en las resoluciones de la Legislatura pampeana, porque solamente se habilita aportar esos recursos económicos para las municipalidades, comisiones de fomento, instituciones educativas que no pertenezcan a los servicios de gestión estatal provincial y todas las organizaciones no gubernamentales de bien público, culturales, gremiales, sanitarios, educativas, benéficas o deportivas, que no persigan fines de lucro y estén debidamente inscriptas en los registros correspondientes, a fin de contribuir al cumplimiento de sus objetivos.

El mecanismo utilizado «es una típica triangulación» para «blanquear» los aportes legislativos para «beneficiar a partidarios, compromisos políticos u otros intereses desconocidos», aseguraron fuentes consultadas por esta corresponsalía.

La legisladora de CO no puede entregar directamente un subsidio a un particular, entonces habría «bajado» el aporte económico a la municipalidad castense para que posteriormente lo entregue a la destinataria. Así lograría eludir los controles de la Legislatura, porque presenta el comprobante de otorgamiento a la comuna, y no quedan registros que realmente se otorgó a un particular.

«Los aportes legislativos son para las ONG’s o algún proyecto municipal de menor envergadura, acá se utilizó el municipio para triangular y blanquear los fondos económicos», aseguraron fuentes consultadas que conocen acabadamente el funcionamiento administrativo gubernamental.

La situación también compromete a los concejales, porque son quienes controlan -o al menos es una de las prioridades de la función para la cual fueron electos- las cuentas municipales.

