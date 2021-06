Ablacionaron los órganos del motociclista fallecido en Santa Rosa para pacientes de CABA, Mendoza y Córdoba

Un número difícil de calcular de trabajadores de la salud, de todas las ramas, con una inagotable capacidad profesional hizo posible ayer el primer operativo de ablación de órganos del año en La Pampa. El donante fue un joven que falleció el lunes a la noche, un día después de sufrir un siniestro vial cuando conducía su moto por la calle Cavero, en la intersección con Enriqueta Schmidt.

De hecho, el Juzgado que investiga el caso tuvo que autorizar el operativo y pedir el visto bueno de la fiscalía, trámite que se completó ayer al mediodía, tras asegurarse que también podría realizarse la autopsia.

La familia del infortunado motociclista de 29 años ya había prestado de conformidad el lunes a la noche, cuando los médicos del hospital Lucio Molas les comunicaron la trágica noticia, publicó el diario La Arena.

DETENER EL TIEMPO

A partir de allí comenzó lo que el titular de Cucai La Pampa, el médico Javier Tevez, llamó «una carrera contrarreloj» para conservar los órganos del potencial donante e impedir su deterioro hasta que los equipos de ablación llegaran a la ciudad capital.

Ese trabajo se inició en las últimas horas del lunes y continuó hasta casi las 0 horas de hoy, cuando finalizaron las últimas ablaciones.

«Estuvimos durante toda la madrugada del martes con el mantenimiento del cuerpo, en la guardia del Hospital Lucio Molas que no es una terapia intensiva, pero con todo esto de la pandemia, con las terapias intensivas ocupadas con pacientes Covid, se tuvo que hacer en ese lugar, con el personal de la Guardia Central, que también está asistiendo a pacientes con Covid», explicó Tevez.

MAPEO GENETICO

Lo primero que hicieron fue tomar una muestra de sangre del donante y llevarla a la CABA donde se realizó un mapeo genético. Esa tarea permite saber quiénes pueden recibir los órganos. Un chofer del Ministerio de Salud tomó la muestra y partió a las 6 de la mañana de ayer a Buenos Aires.

Ya en horas de la tarde, con el estudio finalizado, se supo qué equipos iban a viajar a Santa Rosa para ablacionar. «Vinieron desde el Instituto Cardiológico de Buenos Aires (IGBA), el hospital Garrahan, el hospital Italiano de Mendoza y otro de Córdoba. A su vez, el equipo que encabeza en doctor Campi, de General Pico, vino para realizar la ablación renal», explicó el titular de Cucai.

SALVAR VIDAS

Tevez destacó el apoyo de la familia en medio del dolor. Recordó que, a partir de la sanción de la Ley Justina, toda persona mayor de 18 años que no hizo la opción de no donar es considerada donante, pero sostuvo que resultó fundamental para el trabajo el consentimiento de los padres y hermanos del joven fallecido. «Quizá en este momento de tanta angustia ellos no se den cuenta de lo importante de este momento. El donante salvará muchas vidas y generará muchas vidas más», afirmó.

Luego subrayó el compromiso del personal del hospital Lucio Molas, «Desde la Guardia Central con sus enfermeros, médicos y laboratorios, desde todo el personal de quirófano, con enfermería, instrumentistas, anestesistas. Había más de 20 personas en el quirófano. Es imposible sin la predisposición de toda esa gente», afirmó. Añadió luego el agradecimiento al personal de traslados y logística.

El equipo de Cucai La Pampa está integrado, además de Tevez, por los médicos intensivistas Laura Gervasoni y Sergio Pascual. Los tres están trabajando por estos días en las terapias del CEAR y del hospital Lucio Molas.

