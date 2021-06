Hoy esta cumpliendo 89 años, Abel Visconti y los hubiera cumplido su hermanos Victor

11 de Junio de 1932 – Nacen los Mellizos Victoriano Félix y Arnaldo Abel Visconti, en Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires. Músicos guitarreros y cantores, pero también compositores de folklore.

Sobrinos del legendario payador Don Luis Acosta García, desde pequeños mamaron las cosas de la tradición y el canto nativo.

En 1950 decidieron conformar un dúo con el nombre «Los Hermanos Visconti», pero al presentarse en el festival de folklore de Cosquin en 1974, el lolcutor los presento simplemente como «Los Visconti» y si a eso le sumamos el éxito obtenido en esa presentación, se quedaron para siempre con el nombre que les diera el presentador.

Su música se caracterizó por el aire romántico y emotivo de sus canciones, principalmente por la interpretación de valsecitos criollos, por lo que han sido llamados Los reyes del valsecito criollo.

Tan unidos eran estos hermanos, que solo podía separarlos la muerte y lamentablemente eso ocurrió cuando el 11 de Abril de 2005, fallecía Victoriano Félix (Víctor).

Obras: A Villa Mitre (con Blanca Nieves Visconti y Roberto Lino Flores) – Andate – Bahía Blanca – Cantando al litoral (con Oscar Valles) – Ciudad de Bahía (con Víctor Marco) – Como mi negra no hay dos (con Oscar Valles) – Cuando Yo me vaya (con Francisco «Pancho» Berrios) – Dorreguero y payador (con José Alaiz) – Fue el último beso (con Graciela Inés Visconti y Saturnino Silva) – Jamás te perdonare (con Félix Blanco) – La mendiga (con Luis Acosta García) – La noche de mama (con Roberto Lino Flores) – La reina de Cuyo (con Oscar Valles y Carlos Lastra) – Mi señora amada – Mi tierra puntana – Misiones la verde (con Carlos Obdulio Lucido) – Orgullo salteño (con Manuel Luque) – Para Coronel Dorrego (con Pedro Sánchez) – Payador de payadores (con Gloria Marcolongo Machín) – Payador y de Dorrego – Por ti me hice poeta (con Héctor Stamponi) – Por que llora el cielo (con Eladia Blázquez) – Protesta gaucha (con Luis Acosta García), entre otras.

Nota: Todas las obras mencionadas están firmadas por los dos hermanos Visconti.

