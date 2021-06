Djokovic venció a Tsitsipas y se coronó en París

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se consagró campeón de Roland Garros por segunda vez en su carrera tras vencer al joven griego Stefanos Tsitsipas (5) en una apasionante final a cinco sets por 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4.

En el estadio Philippe Chatrier y ante cinco mil personas que disfrutaron un tenis de alto nivel durante cuatro horas y once minutos, el serbio volvió a conquistar el abierto parisino luego de cinco años y se convirtió en el primer tenista de la era Abierta en ganar dos veces cada torneo de Grand Slam.

A los 34 años y luego de derrotar al español Rafael Nadal, máximo ganador del torneo con trece trofeos, en una histórica semifinal, Djokovic se repuso tras empezar dos sets abajo ante el prometedor Tsitsipas y logró conquistar su 19no título de Grand Slam.

Con esta consagración, «Nole» quedó a solo uno del récord de 20 títulos que comparten el suizo Roger Federer y Nadal, con quienes integra un trinomio de jugadores que cambiaron la historia del tenis.

Novak Djokovic becomes the first male player in the Open Era to win all four Grand Slams at least twice.

Novak Djokovic est le premier joueur de l’ère Open à remporter au moins deux fois tous les titres du Grand Chelem.#RolandGarros pic.twitter.com/DPMi0pGJyK

