El enorme gesto de la enfermera que subió al cerro Champaquí para vacunar a lugareños

La enfermera cordobesa Vanesa Saldaño viajó en helicóptero hasta el cerro Champaquí, el pico más alto de esa provincia, para colocar el segundo componente de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus a 18 lugareños, un gesto que destacó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la cuenta oficial de la vacuna rusa en Twitter.

«Ella, como miles de enfermeros y enfermeras, son los héroes de nuestra época», tuiteó Cafiero tras conocerse ayer el viaje de Saldaño, trabajadora del Centro de Salud de la localidad cordobesa de Villa Yacanto.

La historia, que fue dada a conocer por el sitio web El Puntal de Río Cuarto, generó reacciones de admiración.



«La valiente y dedicada enfermera Vanesa Saldaño lleva en helicóptero segundas dosis de #SputnikV a los habitantes de una remota aldea en lo alto del cerro Champaquí, 2884 m, el pico más alto de la provincia de Córdoba en el occidente de la #Argentina», fue el mensaje difundido por la cuenta @sputnikvaccine que rescató la labor de las vacunadoras y vacunadores.

