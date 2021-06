En General Pico, hallaron sin vida a un matrimonio

Un matrimonio fue hallado sin vida durante la tarde de este lunes en una vivienda de General Pico. Fuentes policiales indicaron que haría “varias jornadas” que permanecían fallecidos en el interior de la vivienda. El fiscal Guillermo Komarofky confirmó que los fallecidos serían Luis Alberto Paredes (70) y Ana Victoria Mancardo (77).

Según fuentes judiciales, los vecinos denunciaron a la Policía que un hombre y su mujer, que residen en una casa situada en 13 entre 40 y 44 frente al predio El Chañar de Cultural Argentino, no aparecían desde hacía varios días, publicó el diario La Arena.

Tras la denuncia, los efectivos policiales piquenses concurrieron este lunes alrededor de las 14 a la vivienda. Al arribar a la casa, los uniformados comprobaron que la pareja estaba sin vida.

LLAVES COLOCADAS

«El vecino dijo que hacía unos cuatro o cinco días que no observaba movimiento, pero todavía no podemos cerrar ninguna hipótesis: si se puede decir que la casa tenía sus aberturas colocadas y no dañadas, sus rejas estaban bien y las llaves permanecían puestas del lado interior», sostuvieron los voceros de la Justicia.

Ampliaron que se pudo observar un calefactor pero todo indicaría que funcionaba de manera normal aunque es materia de investigación.

En el lugar trabajó el personal de la Agencia de Investigación Científica, personal de la Comisaría Primera y de la Brigada de Investigaciones.

