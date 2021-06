Leguizamón se recupera de la Covid 19: El entusiasmo por el regreso del fútbol y la radicación en Castex

El futbolista ofensivo Juan Antonio Leguizamón fue diagnosticado positivo de coronavirus, y mientras se recupera ya piensa en el retorno a las competencias con Racing Club de Eduardo Castex. ““En la vida no todo es color de rosa, pasan estas cosas, uno tiene que levantarse de los malos momentos y afrontarlos”, dijo Leguizamón en el programa Fervor Deportivo, que conduce Sebastian Ponce, en Radio DON 101.5 Mhz.

“La pasé muy mal los primeros días. Tuve todos los síntomas. Toda la familia se contagió de Covid 19. Uno piensa que por ser deportista, porque está bien preparado físicamente, iba a ser leve. Pero, en mi caso fue todo lo contrario, me sentí muy mal, sobre todos los primeros días. Con el correr del tiempo empecé a mejorar y por suerte ahora yo y mi familia nos encontramos mejor. Uno hasta que no le toca este virus, siempre piensa que va a zafar. En mi caso pensé que si me iba a tocar, sinceramente pensé que la iba a pasar mejor”, expresó el futbolista en la entrevista radial.

DECIDIDO A VIVIR EN EDUARDO CASTEX

“Me siento muy cómodo viviendo en Eduardo Castex. Desde hace un tiempo conseguí un trabajo estable además del futbol. Y hablando de Racing Club, desde el primer día que llegué al club, me hicieron sentir muy bien y eso para mí fue muy importante”.

“En lo laboral y futbolísticamente me encuentro muy cómodo en todos los sentidos en el club y haber conseguido otro trabajo fuera del fútbol me ha dado más estabilidad. Es por eso que decidimos en familia quedarnos por los momentos muy tranquilos en la localidad. También, la gente de Eduardo Castex me ha hecho sentir bien y querido en estos tiempos difíciles de pandemia”, destacó.

“En Vertiz, como venia del fútbol grande, realmente no le daba importancia en esos momentos, pensaba en otras cosas. Después fui a Intendente Alvear, donde el club venia de conseguir logros importantes, la vara siempre es alta. En los “azules” me fue bien, marque muchos goles, logre cosas importantes. En tres años que estuve, creo que marque 50 goles. Pero así y todo, nunca me sentí valorado en esa institución”, relató.

“Acá en Racing me paso todo lo contrario, la gente desde que llegue me hizo sentir muy querido. En estos tiempos difíciles de pandemia me han ayudado, así que ojalá pueda permanecer en este club muchos años más, para poder devolverle jugando al futbol al menos algo de lo que me ha brindado este tiempo,” señalo él “10” albo.

CAMBIO FÍSICO

“Creo que la pandemia nos cambió a todos. En mi caso veía todo mal, no podía trabajar de lo que uno vive realmente, fue difícil seguir adelante. Entonces, llegó un día que entendí que la única manera de poder darle un bienestar a mi familia en un futuro, si quería seguir viviendo del fútbol, tenía que cambiar mucho mi vida. Y decidí prepararme física y mentalmente para poder jugar mucho tiempo más. Durante la pandemia, fue un año de entrenamiento durísimo, donde me esforcé mucho. Ahora ojalá si vuelve a rodar la pelota, lleguen los buenos resultados porque me encuentro en el mejor momento de mis últimos cuatro o cinco años.

UN AÑO DÍFICIL PARA EL FUTBOLISTA

“El año que paso fue muy duro, ojalá el futbol vuelva lo antes posible porque hay muchos jugadores, cuerpos técnicos que viven de esto. Hay mucha gente ligada al futbol que no la está pasando bien. Yo fui uno, en algún momento, de ellos; hoy por suerte he logrado conseguir otra entrada. Pero, pese a todo lo que pase, seguiré con las mismas ganas de entrenar como hasta el momento”.

AGRADECIMIENTO A LA VIDA

“Vengo de una familia a la que nunca le sobro nada, que siempre vivimos con lo justo. Entonces, uno mira para atrás y no la ha tenido tan fácil. Y hoy, por suerte, miro el presente y soy un agradecido de tener dos trabajos, de jugar al futbol, de que mi familia este bien y pueda tener un plato de comida caliente en la mesa y una ducha con agua caliente. Y soy un agradecido de eso, porque al fin, es lo que cuenta”.

