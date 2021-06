Diputados pidió al PEP la construcción de dársenas en los accesos norte de Eduardo Castex

Ayer se desarrolló una nueva sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de La Pampa, donde se aprobó –por unanimidad- el proyecto donde solicitan al Poder Ejecutivo Provincial (PEP), que por intermedio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se construyan las dársenas de ingreso, del cardinal norte, en las intersecciones de la Ruta Provincial 102 y el acceso Juan Domingo Perón y avenida Las Banderas, en Eduardo Castex.

También, por unanimidad se aprobó el proyecto de resolución por el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial, realice mantenimiento en banquinas de la ruta provincial N° 102.

VIVIENDAS

Más adelante, tras un extenso debate, se aprobaron por unanimidad tres proyectos vinculados a la política de viviendas: la iniciativa por la que se propicia la aprobación del Convenio Marco de adhesión al Sistema de Adjudicación «PROCREAR Cogestión Local»; el proyecto por el que se propicia la aprobación del Acta de adhesión al «Fondo Nacional Solidario de Vivienda», suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y la provincia de La Pampa; y la iniciativa por la que se propicia la aprobación del Acta de adhesión al «Programa Casa Propia – Construir Futuro», suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y la provincia de La Pampa.

“Tenemos que festejar porque podemos tener esperanza para poder acceder a la vivienda. Por eso es que el gobierno nacional, a través de un decreto, ha dado las acciones necesarias para darles soluciones a todos los rincones de nuestro país”, comenzó Ariel Rojas.

Torroba acompañó la iniciativa con algunas críticas: “A nuestro entender, la cuestión habitacional es un problema estructural en La Pampa. Nuestra provincia, desde el 2008, duplicó el déficit habitacional. Si seguimos haciendo lo mismo vamos a seguir igual. Tenemos que pensar en otras políticas para terminar con el problema estructural”. “Por otro lado, el gobernador en otras oportunidades se ha referido al Banco de La Pampa y a los créditos para acceder a viviendas, pero desconocemos cuáles son. Nos parece bien este tipo de medidas, pero instamos para incorporar otros instrumentos a la política habitacional. Si uno recorre la ciudad de Santa Rosa, parece una ciudad en venta”, agregó.

Leonardo Avendaño propuso que “discutamos una reforma urbana, y desde allí confiscar, no expropiando –aclaró el diputado-, viviendas para las familias”.

Martín Ardohain opinó que se “hace una lectura parcial de esta temática, porque siempre se buscan culpables afuera. Además, no tenemos que promover cosas ilegales como las usurpaciones. Tenemos que discutir cuestiones que estén adentro de la ley”, apuntó.

Avendaño le respondió: “El macrismo hizo dos obras en esta provincia: los problemas con los créditos UVA y los jardines que no construyeron. Los peronistas vamos terminar los jardines, y vamos a solucionar los problemas de la gente. Quien les habla no ha impulsado ningún acto de ilegalidad, simplemente ha sido solidario con vecinos de esta localidad que se asentaron, que es distinto a tomar un terreno, dado que la Constitución sostiene derechos como el derecho básico de una vivienda. Los ilegales son los que especulan con la tierra, señor diputado”.

Marín, luego de hacer un recorrido de la política habitacional de la provincia, en la que hizo autocríticas, dijo que “estamos de acuerdo con mejorar el sistema, pero claramente en política habitacional, justamente en La Pampa, profundizar en el tema no les conviene porque en esto la provincia ha sido ejemplo”.

Mauricio Agón no coincidió en que “no nos convenga profundizar en el tema, porque desde el bloque vamos a seguir profundizando”.

A su vez, Marcos Cuelle expresó: “Lo que me preocupa es la pérdida de autonomía. Está bien que nos manden recursos, pero no podemos depender de eso. En el caso de las viviendas está muy bien que nos envíen fondos, pero está mucho mejor que tengamos capacidad propia con los recuperos de los pagos de las cuotas. Casa que no se paga, es casa que le hace falta a otro”.

En este sentido, Roberto Robledo reflexionó: “Hoy en día hay gente que aun trabajando no le alcanza para vivir, entonces de qué cuota estamos hablando. 2.500 pesos o 3.000 pesos para algunas familias es mucha plata. Hoy las viviendas están dadas por grupo familiar, es decir, son viviendas sociales, no tienen un interés económico sino un interés social. La realidad es que las viviendas tienen la finalidad de cumplir con el derecho al hogar, es decir, no tienen una finalidad recaudatoria. Yo no digo que no hay que pagar la cuota, pero seamos conscientes de que hoy a familias con trabajo no les alcanza para vivir”.

Nuevamente tomó la palabra Ardohain: “Nadie le sacaría la vivienda a alguien que la necesite y que esté en condiciones malas. Pero hay cuotas que se podían pagar y no se pagaron. Las buenas intenciones están, pero no puede ser la regla general la de no pagar”, dijo y opinó que “con respecto a las usurpaciones no lo comparto. Yo huelo un tufillo político en algunas usurpaciones”.

Para cerrar el debate, Julio González señaló que “el gobierno provincial lanzó un programa propio de viviendas, es decir, que se buscó una solución económica con los recursos de las y los pampeanos”.

LACTANCIA MATERNA

Los legisladores aprobaron por unanimidad el proyecto de ley donde se adhiere a la Ley Nacional 26873 de Lactancia Materna. Promoción y Concientización Pública.

La diputada Alicia Mayoral (Frejupa) dijo que la lactancia materna “no sólo sirve para crear vínculos, sino que repercute en el bienestar del bebé y la madre”. “Hasta los dos años por lo menos deberían nutrirse con lactancia materna las y los bebés. Debemos asegurar un apoyo adecuado a las madres, por eso una de las solicitudes es que una mamá bien alimentada y bien informada también salvar vidas”, destacó.

APROBACIONES

También se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución por el que expresa beneplácito por la ratificación del Convenio 190 de la OIT en el Congreso de La Nación, convirtiendo a éste en ley.

Se sancionó -por unanimidad- el proyecto de Juan Brindesi por el que manifiesta beneplácito porque el INTI creó el kit olfativo para reconocer síntomas del Covid 19. “Esta herramienta consiste en un test sencillo y rápido, destinado a la pérdida del olfato. Este nuevo kit es una herramienta más para el monitoreo preventivo”, apuntó.

Con la abstención de los radicales Mauricio Agón y Lorena Clara, se aprobó con el visto bueno de todos los bloques, el proyecto de resolución por el que expresa beneplácito por el Decreto Nº 883/20 del Poder Ejecutivo Nacional que reglamenta la Ley 27350 – Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

Agustina García manifestó: “En los últimos tiempos el mundo avanzó en el cannabis medicinal y la ciencia muestra sus logros. La forma en la que las formas de seguridad actúan es un tema de debate, por las detenciones arbitrarias, entre otras cuestiones”. “Detrás de eso hay familias que cultivan por salud. Si bien hemos avanzada, en La Pampa aún no hemos adherido a la ley nacional. Necesitamos avanzar para dar un marco legal a las y los usuarios de la provincia”, dijo la legisladora radical.

Por su parte, Espartaco Marín (Frejupa) aportó: “Es una medida muy inteligente y acertada la que ha hecho el gobierno nacional de ampliar la ley. También es muy importante lo que se está haciendo con el cáñamo industrial. Acompañamos y nos comprometemos de seguir insistiendo con el procedimiento para la adhesión de la ley nacional”.

Por su parte, Agón dijo que se abstenía por “la falta de adhesión a la ley nacional y la excesiva amplitud” del proyecto, mientras que Clara argumentó que “se debe avanzar en una ley más integral y que no sea por decreto”.

PAMPETROL

Los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se propicia autorizar el ofrecimiento del 1% de las acciones Clase «C» de la Empresa Pampetrol Sapem, pertenecientes al Estado Provincial, a la Federación Pampeana de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (Fepamco). “Esto es para sellar la alianza estratégica entre el gobierno y las cooperativas. Se plasma a través de la integración del sector cooperativo a Pampetrol”, contó Julio González.

JARDÍN DE INFANTES PARA ANGUIL

En otro orden de cosas, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se propicia la aprobación del Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica suscripto digitalmente entre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la provincia de La Pampa.

También, se aprobó por unanimidad la iniciativa por la que se dirigen al Poder Ejecutivo Provincial a fin de que requiera autorización a la Dirección Nacional de Vialidad, para la colocación a la vera de la ruta nacional Nº 151 y en el trayecto del Valle del Atuel Chadileuvú, cartelería indicativa de los hitos históricos de la hidrología desaparecida. Matías Traba explicó que “esto es para reafirmar la lucha de los pampeanos, para que vuelva el agua a nuestro oeste provincial”.

Luego salió en forma unánime el proyecto pro el cual se solicita al Poder Ejecutivo arbitre las medidas conducentes para la construcción de un jardín de infantes en Anguil.

Se aprobó por unanimidad la iniciativa por la que se dirige al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Conectividad y Modernización, realice las gestiones ante la Empresa Telefónica S.A., a efectos del mantenimiento de bancos de baterías.

“Esta empresa sigue produciendo un vaciamiento y desatendiendo los servicios esenciales como son las telecomunicaciones. Este proyecto pretende movilizar para que se pueda generar justicia en esta Argentina profunda, donde los servicios no se están cumpliendo”, advirtió Montes de Oca.

VUELOS SANTA ROSA – CÓRDOBA

A su vez se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución por el que instan a legisladores nacionales por La Pampa en ambas Cámaras del Congreso de la Nación para que inicien gestiones necesarias para incorporar vuelos entre Santa Rosa-Córdoba y una mayor frecuencia de vuelos entre Santa Rosa-Buenos Aires.

Por unanimidad se aprobó la iniciativa por la que solicitan al Poder Ejecutivo el mantenimiento de las banquinas en la ruta provincial N° 1 entre Trebolares y Gral Pico.

Se aprobó por en forma unánime el proyecto por el que se dirigen al Poder Ejecutivo a fin de requerirle la construcción y colocación de refugios acondicionados para personas que esperan a la vera de la ruta en distintos puntos estratégicos del oeste provincial.

Además se aprobó por unanimidad el proyecto por el que le solicitan al Poder Ejecutivo, evalúe la factibilidad de disponer al aeropuerto de Santa Rosa como un centro que reciba vuelos de distintos aeropuertos provinciales. “Esto nos conectará con indeterminados puntos. Además generará unir mercados”, comentó Traba.

AVENIDA PERÓN

También salió en forma unánime la iniciativa por la que le solicitan al Poder Ejecutivo, incluya en el plan de obras la intervención de la Avenida Presidente Perón. “No sólo es importante realizar mejoras sino que es una necesidad imperiosa. Por eso la necesidad de este proyecto, en el que se expresan algunas acciones que serían de fácil ejecución y de bajo costo, como es la instalación de semáforos. También proponemos una bicisenda”, dijo Ariel Rojas.

Más adelante, se aprobó con los votos positivos de 14 diputados (Frejupa y Movimiento Productivo Pampeano) el proyecto de ley del gobierno provincial por el que se establece con carácter general y temporario la vigencia de un Régimen Excepcional de Normalización Fiscal para la Construcción y Acceso a la Vivienda.

Torroba argumentó el voto negativo de su bloque. Dijo: “Esto genera una hostilidad a las inversiones productivas. A la normativa nacional, el Poder Ejecutivo agrega otra normativa con más presión tributaria. Lo que hace falta es reconocer la existencia de la fuga de capitales. Durante el gobierno de Cristina se fugaron 20 mil millones de dólares, y durante la gestión de Macri 80 mil millones de dólares. El desafío es que esa fuga vuelva al país. No avalamos la posibilidad de disponer de los dólares para el pago a nivel provincial. En un momento de pandemia los dólares tienen que quedar como reserva”.

Por su parte, Brindesi acompañó la iniciativa: “Apoyamos porque se acompañan a los pampeanos con medidas económicas”, dijo.

INMUEBLES PARA TELÉN

En otro orden, se aprobó con el visto bueno de las y los presentes el proyecto de ley por el que se autoriza al mismo a transferir a Título Gratuito a la Municipalidad de Telén, inmuebles propiedad de la provincia de La Pampa.

Se aprobó por unanimidad el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1° de la Ley 1713, de adhesión a la Ley Nacional de Tránsito 24449.

También salió en forma unánime la iniciativa por la que se instituye el día 22 de abril de cada año «Día Provincial de La Tierra».

HOMENAJE PARA ZAMUDIO

Con un cálido aplauso se aprobó por unanimidad los proyectos de resolución unificados, homenajeando a «Carlos Osvaldo Zamudio», ex Director Legislativo fallecido el 04 de enero de 2021. María Laura Trapaglia expresó que “Zamudio fue un histórico funcionario de la Legislatura de La Pampa. Su ausencia todavía me impacta. Este proyecto se propone homenajearlo para que la sala de comisiones lleve su nombre”.

El presidente de la Legislatura, Mariano Fernández, también lo recordó: “En nombre de presidencia, agradezco a los legisladores por el homenaje. Nuestro recuerdo sincero, porque de alguna manera estará entre los pasillos de la Cámara de Diputados”, dijo.

Se aprobó por unanimidad el proyecto por el que declaran «Mujer Destacada de la provincia de La Pampa» a la Sra. Guillermina Cabral, por su vasta obra como tejedora.

HOMENAJE PARA “PILDORO” GAZIA

También por unanimidad salió la iniciativa por la que se rinde homenaje a Rodolfo Mauricio «Pildoro» Gazia. En este caso, las y los diputados de los diferentes bloques recordaron su vida, su trayectoria, contaron anécdotas que compartieron con el histórico dirigente justicialista que falleció en enero del 2016, destacaron su pasión por la política y señalaron que fue querido tanto “por peronistas como así también por militantes no-peronistas”.

Se aprobó por unanimidad el proyecto por el que se declara beneplácito a la distinción de Analía Maldonado como «Mujer Empresaria 2020».

Además salió por unanimidad la iniciativa por la que manifiesta satisfacción por la creación del «Consejo Económico y Social» a cargo del Gobierno Nacional.

Torroba manifestó que hay una “fuerte contradicción” porque “estamos votando esto y no hemos convocado al Consejo Económico y Social en La Pampa. Espero que esto no sea una puesta en escena”, dijo.

Por su parte, Brindesi expresó que “acompañamos el Consejo Económico y Social porque es una herramienta muy importante”.

Por unanimidad se aprobó el proyecto por el que solicitan se declare de Interés Legislativo la temporada de avistaje de ciervos en brama que se realiza cada año en la Reserva Provincial Parque Luro.

De igual forma salió la iniciativa por la que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial, la creación del Programa Noviazgo Responsable.

A su vez se aprobó con el visto bueno de las y los presentes el proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo, la creación del Programa de Capacitación Digital. “Se pretende erradicar la desigualdad digital y fomentar la información necesaria, tendiente a propiciar las relaciones humanas, y promover los instrumentos que posibiliten la generación de empleos”, argumentó César Montes de Oca.

Por último, se aprobó por unanimidad el proyecto por el que expresan beneplácito por la aprobación de la carrera de «Ingeniería Biomédica» de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa.

