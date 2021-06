El Gobierno ofrece una recompensa de $ 2 millones para hallar a Guadalupe

El Gobierno nacional ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aporten “información útil” que permita hallar a Guadalupe Belen Lucero, la niña de 5 años desaparecida en un barrio del sur de la capital de San Luis, el lunes último.

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, a pedido del titular del juzgado penal Nº 2 de San Luis, Ariel Parrillis, y se canalizó a través del programa federal de búsqueda de personas y el “Alerta Sofia”.

Las personas que puedan brindar información sobre su posible ubicación pueden “comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia”, al número telefónico de acceso rápido 134.

El pago de la recompensa será realizado en el Ministerio de Seguridad “o en el lugar que designe la representante” de esta cartera, una vez que se analice “el mérito de la información brindada preservando la identidad del aportante”.

Al momento de su desaparición, la niña vestía una «campera de abrigo de tela tipo gabardina, de color negra con corderito interno de color rosado, y capucha con pelos de color blanco, pantalón de calza rosado con dibujos estampados, botas tipo borcegos de color negras, buzo de algodón frisado con la palabra `Love´ en el pecho de varios colores, debajo del buzo llevaba un buzo de lana de color blanco con pompones de colores, y polera de algodón de color rosado».

El @MinSeg ofrece una recompensa de .000.000 para quien aporte información que permita dar con el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone.

La niña es «de contextura física grande para su edad, de 1,10 metros de altura aproximadamente, cabello negro lacio, largo hasta los hombros, tez morocha, ojos de color marrones oscuros».

Además, detalla la descripción, «en su mejilla izquierda tiene un lunar, y un diente frontal superior quebrado».

El jueves, el oficial inspector a cargo de Relaciones Policiales de la Jefatura Central de la Policía de San Luis, Lucas Chacón, informó que se realizaron rastrillajes focalizados en la zona oeste, más concretamente en el barrio 1° de Mayo, desde el Puente Negro hacia la ruta a Pescadores.

Se realizaron también tareas de buceo en el dique Chico y peritajes en el ex frigorífico de la zona, ya que en esa dirección apuntó un can policial, pero no encontraron nada ninguno de los dos lugares, precisó Chacón en conferencia de prensa.

Desde el inicio de la búsqueda, se realizaron más de 130 allanamientos y se tomaron declaraciones testimoniales a los familiares, al padre y a la madre de la niña y un equipo de psicólogos forenses de Córdoba inició un trabajo de contención para toda la familia.

En cuanto a las hipótesis de un ajuste de cuentas narco, que arrojó el sitio web Infobae, Chacón se limitó a decir que “es una de las hipótesis” y que “se tienen en cuenta todas”.

