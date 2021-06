El castense Blas Sefchek se contagió de Covid 19 y se pierde la próxima carrera de la Fórmula Metropolitana

El castense Blas Sefchek dio positivo de Covid-19 ayer y se perderá este fin de semana una nueva fecha del campeonato de la Fórmula Metropolitana, a disputarse en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El joven pampeano viene siendo uno de los principales protagonistas del campeonato, que debido a la pandemia del coronavirus inició en 2020 y continúa este año, con varias interrupciones cada vez que se suspendieron por completo las actividades deportivas en el país.

Sefchek, que en lo que va de la temporada ganó tres finales, ocupa el segundo puesto en el ránking con 321 puntos, 45 menos que el líder, el chacabuquense Esteban Mancuso (366), mientras que tercero se ubica el bonaerense Gianfranco Bárbara (288,5), publicó el diario La Arena.

«Cuando me dieron el resultado del hisopado me puse mal porque estaba seguro que no me había contagiado de Covid porque venía tomando todos los recaudos, nunca me sacaba el barbijo», dijo ayer Sefchek, a las pocas horas de haber dado positivo.

Agregó: «Te soy sincero, apenas supe que no podía correr este fin de semana se me cayeron las lágrimas. Ahora estoy más tranquilo, cumpliendo el aislamiento. Rescato que sólo tengo un resfrío y que volveré en la décima fecha, con las mismas ganas de siempre».

Recordó que al ser este año un campeonato más extenso que los anteriores, la categoría decidió que se van a poder descartar tres fechas. «El hecho que se puedan descartar tres fechas mantiene mi ilusión de seguir peleando por el título. Ahora hay que ver cuántos puntos sumará el fin de semana Mancuso».

En el certamen actual, Blas fue mejorando a medida que pasaron las fechas. Mejoró su desempeño y el equipo logró un excelente equilibrio en el monoposto. «Veníamos teniendo un buen rimo. Tal es así que para esta carrera no se había modificado la puesta a punto del fórmula porque no era necesario».

Blas se mostró orgulloso de ser uno de los candidatos al título en una categoría que pese a la pandemia no dejó de crecer, y en la que no es fácil poder andar adelante. «Es lindo integrar una categoría que sigue mejorando. Yo llegué cuando había 10 o 12 autos por fecha y hoy, 30. La clave de su éxito reside en que las reglas son claras y la buena organización. No hay más secretos que eso».

También dijo que es muy posible que en 2022 la Metropolitana dispute una fecha en el Autódromo Provincia de La Pampa, como ya sucedió. «La categoría quiere visitar cada vez más autódromos y es una decisión acertada. En 2020 tenía previsto disputar fechas en La Pampa, San Nicolás, San Juan, Rosario y como siempre en La Plata».

AL TC MOURAS

Si bien Blas destacó la importancia que tiene correr en la Metropolitana, dijo que es muy posible que en la temporada que viene pegue el salto al TC Mouras. «Es un tema que se está evaluando seriamente en el equipo. Hay que terminar de armar el presupuesto, que no resulta fácil, por eso soy precavido».

