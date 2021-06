Salzburgo no cede a Capaldo y el pampeano no jugará los Juegos Olímpicos

El volante pampeano Nicolás Capaldo, la nueva adquisición del Red Bull Salsburgo, no será cedido al seleccionado olímpico que desde el 22 de julio empezará a competir en los Juegos de Tokio 2020, informó ayer la AFA.

Cabe recordar que las instituciones no tienen la obligación de ceder a los jugadores a esta selección. «El jugador Nicolás Capaldo no fue cedido por el Red Bull Salzburgo, por lo que no forma parte del plantel nacional», informó oficialmente la AFA en su cuenta de twitter.

⚽️ #Tokyo2020 La Selección olímpica sumó una nueva baja: Nicolás Capaldo no será cedido por Red Bull Salzburg, su flamante club, para los Juegos Olimpicos. pic.twitter.com/CLWz5aT8vk — Ovación24 (@ovacion24) June 25, 2021

Así, el único pampeano con grandes chances de integrar el plantel final es Alexis Mac Allister, jugador del Brighton & Hove Albion de Inglaterra que luego del pedido del propio futbolista, le permitió ser parte de la cita olímpica.

El ex Boca y Argentinos Juniors ya se entrena bajos las órdenes de Fernando Batista en el predio que la AFA posee en Ezeiza.

Prácticas

El director técnico Fernando Batista está trabajando desde el miércoles en el predio de AFA, en Ezeiza, con 26 futbolistas, de los que deberá apartar a 8 para conformar la nómina definitiva de los que viajarán a la capital japonesa. La preselección ya encara su etapa final de preparación para los Juegos Olímpicos, y se aboca, en el primer microciclo, a cuatro sesiones de entrenamiento en el predio de Ezeiza.

La jornada de ayer, segunda de acción del preseleccionado, «se inició con tareas vespertinas con un bloque de 40 minutos de activación en distintas estaciones, las cuales fueron dispuestas por el cuerpo técnico, con la guía del preparador físico Cristian Palandella», informó el sitio oficial de AFA.

«Luego abordó un circuito de pases por espacio de 20 minutos. La última hora estuvo destinada a trabajos tácticos, fútbol en espacios reducidos y ejercicios de precisión, ofensiva profunda y definición», agregó.

