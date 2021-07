Ziliotto anunció que en Castex «se licitarán otras 30 casas» del programa nacional Casa Propia

El gobernador Sergio Ziliotto anunció que próximamente se licitarán 30 viviendas el programa nacional “Casa Propia”, que se sumarán a las 20 que actualmente se están ejecutando y las otras 10 que aún se deben licitar del programa provincial Mi Casa.

El gobernador Sergio Ziliotto, en la conferencia de prensa en el CCM de Eduardo Castex, recordó que “en 2019 cuando diseñábamos la campaña electoral y buscábamos plataformas de gobierno para presentar a la sociedad, junto al actual diputado Julio González y Marcelo Steinbauer diseñamos una propuesta electoral en virtud de las obras que necesitaba Eduardo Castex”. “Todos saben –continuó- que el candidato del Partido Justicialista no pudo llegar a la intendencia, pero sí llegó Mónica (Curutchet). Siempre hemos dicho que no vamos a castigar a ninguna sociedad porque no haya elegido al candidato local que propusimos”.



“Por eso mantuvimos las promesas, nos pusimos a trabajar en conjunto con Vialidad y el Municipio, para determinar dónde estaban las principales necesidades de estas cuarenta cuadras de asfalto”, indicó.

VIVIENDAS



Zilitto en otro párrafo destacó que se trabaja mancomunadamente con la comuna en la ejecución de viviendas. “Hoy son 20 las casas que se están ejecutando, y quedan 10 más por construirse. Próximamente, en conjunto con el Gobierno Nacional, a través del programa Casa Propia, estaremos licitando para Eduardo Castex otras 30 viviendas más” anunció Ziliotto.



“Seguiremos trabajando y ojalá podamos volver muy pronto a Eduardo Castex a licitar más viviendas. Nos quedan dos años y medio de gestión, no es la única promesa que hemos hecho, algunas las hemos cumplido, otras las vamos a cumplir, no les quepa ninguna duda, porque respetar la palabra es respetar la política y entendemos a la política como una herramienta transformadora para mejorar la vida de la gente” finalizó el mandatario pampeano.

