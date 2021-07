Carlos Verna confirmó que no será candidato: «Tengo una pelea diaria contra el cáncer», dijo

“No soy candidato, ni tengo un candidato. Soy un peronista que tiene un voto, y el peronismo definirá el candidato, porque no soy el gran elector como dicen algunos”, dijo el ex gobernador Carlos Verna en una entrevista con una emisora de General Pico.

“Si en 2018 no me presente como candidato a la reelección porque tenía cáncer, sigo teniendo cáncer, estoy bien, pero no me voy a presentar a candidato para ningún cargo electivo mientras tenga esta enfermedad porque los enfermos de cáncer tenemos una pelea crónica para que la enfermedad no avance”, dijo Verna en una entrevista con Juan Ramón García en FM Alegría de General Pico.

LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

“Hoy estoy bien, tengo más fuerza muscular, pero sigo teniendo cáncer. Y la prueba es que hace dos o tres meses la inyección que me ponen para que no avance la enfermedad perdió capacidad, el oncólogo me reforzó la dosis y el bloqueo hizo efecto, pero tengo la percepción que en algún momento perderá nuevamente efectividad y me tendrán que reforzar las dosis y puede provocar alguna contraindicación”, relató Verna.

“En estas condiciones no me presentaré de candidato porque no voy a defraudar a la gente apareciendo para ocupar un cargo donde no puedo cumplir con las expectativas de la sociedad”

“Nunca me presente para ganar un sueldo, cuando me presenté fue para ayudar a solucionar los problemas de la gente”, enfatizó Verna.

“Hoy no estoy en condiciones físicas de hacer lo que hacía cuando era senador, porque en ese momento atendía los lunes y viernes en la oficina (en General Pico), viajaba para estar de martes a jueves en las reuniones de comisiones y los sábados recorría los pueblos”, recordó.

“Esta es una provincia a la que siempre voy a defender. Lo mejor que tenemos son los pampeanos, porque es gente trabajadora y un concepto de sociedad muy inclusiva. Acá no molesta la movilidad social ascendente”, expresó –en otro párrafo- el ex mandatario pampeano.

INFLACIÓN, EL GRAN PROBLEMA

“La inflación está destrozando los sueldos”, reflexionó Carlos Verna.

“En eso tiene que centrar los esfuerzos el gobierno nacional para que la gente mejore las condiciones de vida de la gente. La inflación hace varios años que le viene ganando a los sueldos”, destacó.

