El anuncio de Carlos Verna impactó en las redes sociales: ¿Qué dijeron funcionarios y dirigentes?

El ex gobernador Carlos Verna anunció que no será candidato en las próximas elecciones legislativa, y la información rápidamente impactó en las redes sociales. Funcionarios, legisladores, intendentes y militantes del PJ postearon apoyos y acompañamiento al ex senador nacional, quien mantiene “una lucha diaria contra el cáncer”, como dijo en una radio piquense.

“No soy candidato, ni tengo un candidato. Soy un peronista que tiene un voto, y el peronismo definirá el candidato, porque no soy el gran elector como dicen algunos”, dijo el ex gobernador Carlos Verna en una entrevista con una emisora de General Pico.

Con esa frase movió el tablero político pampeano con vista a las elecciones legislativas. Ahora empieza la «danza de los nombres» dentro del oficialista Frente Justicialista Pampeano (Frejupa). La Línea Plural, mayoritaria en el PJ pampeano, empezará a barajar las alternativas para encabezar la nómina de candidatos a senadores nacionales. Y abrirá las negociaciones con el resto de los sectores internos.

La secretaria de Cultura de La Pampa, Adriana Maggio, posteó una foto con el ex mandatario pampeano en la Fería del Libro en Gobernador Duval en el año 2017. “Lo abrazo fuerte y agradezco siempre. Maestro. Conductor. Intercambiamos mucho aprendizaje, me retó bastante (de toda clase de retos) y ahora somos amigos”, expresó la funcionaria pampeana.

El ex intendente y actual diputado provincial Oscar Zanoli posteó una foto con el ex mandatario pampeano en el Puente Vinchuqueros, pero no escribió nada.

En la fan page de “La Plural”, posteraron las declaraciones de Carlos Verna. “No voy a ser candidato, ni tengo candidato». Con estas contundentes palabras nuestro líder aclaró su posición con respecto a las próximas elecciones”, destacaron.

El intendente Juan Cruz Barton (Intendente Alvear) hizo una publicación, con una fotografía acompañado por Carlos Verna. “Fuerza Carlos!!! Apoyando cada una de tus decisiones…el cariño de siempre…abrazo grande Compañero!!!”, expresó el mandatario alvearense.

La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, publicó una foto con Carlos Verna. “Siempre con vos Carlos Verna. Siempre nuestro conductor, respetando tu decisión”, indicó.

