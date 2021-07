Marino propone que «Poly» Altolaguirre sea «el candidato del consenso» de la UCR pampeana

El senador nacional Juan Carlos Marino (UCR La Pampa) ayer aseguró que la UCR pampeana «tiene la obligación de tener una renovación» y propuso que Hipólito «Poli» Altolaguirre sea «el candidato del consenso» para que el radicalismo «forme parte de un frente electoral con candidaturas unificadas». «La UCR tiene la obligación de tener una renovación, por eso tomé la decisión que anuncié, porque las encuestas me daban muy bien, pero tenía que dar un paso al costado porque se van cumpliendo etapas, para que venga gente nueva», dijo el legislador riglense.

Marino ayer estuvo en Eduardo Castex para reunirse con autoridades municipales y entregar un subsidio al Hospital Pablo F. Lacoste. Destacó que el reciente plenario de la UCR pampeana fue «muy interesante» pero aclaró que no es convencional, y fue invitado para participar por la plataforma digital, pero «sin voz ni voto».

«Es raro que esté 3 o 4 horas frente a una computadora sin pararme, y esta vez lo hice porque hubo muy buenos expositores de todo el interior con vocación de buscar consensos para conformar un frente electoral», expresó. «Esto demuestra que tenemos hombres y mujeres muy capaces que pueden ocupar cargos importantes en el Senado y la Cámara de Diputados de La Pampa», resaltó.

-Marino, ¿apoya la precandidutura a senador nacional de Poli Altolaguirre?

-Apoyaré la renovación, porque tiene que haber una renovación en la UCR. Poli es una persona que tranquilamente puede ser el candidato del consenso porque es un gran candidato, es escribano, es respetado en su profesión, un gran militante como muchos otros y nunca ocupó un cargo político público.

-Ya hay al menos dos candidatos (con Daniel Kroneberger), ¿puede haber consenso?

-Debería haber (consenso). Siempre hay muchos candidatos, y está bien que eso ocurra. Porque sino habría un líder que dice «va este» y nadie puede opinar nada, y eso no es bueno. Ahora, me parece que la situación que vivimos amerita que el radicalismo forme parte del frente electoral con candidaturas unificadas. Si no se da, bueno, están las PASO. Pero creo que primará la responsabilidad, la cordura, el sentido común. Hoy hay que aplicar el sentido común.

Grieta y liderazgos

«El gran problema que tiene el país es la famosa grieta que atraviesa el país. A cierta parte de la política, del gobierno y la oposición les conviene la grieta, pero la grieta no soluciona los problemas de la sociedad», reflexionó Marino en otro párrafo de la entrevista.

El entrevistado consideró que es necesario «un gran acuerdo político, económico y social» porque los antagonismos políticos «demasiados daños ya nos han hecho en Argentina, porque la grieta no soluciona los problemas de salud, de seguridad, de educación, de desocupación».

-Marino, a varios dirigentes que potencian la grieta les permite esconder la falta de propuestas…

-Por supuesto, cuando alguien descalifica, ofende, margina o se cree superior al resto es porque está carente de proyectos e ideas. Esto hace muchos años que pasa en la política argentina. Me tocó atravesar experiencias complicadas, porque entiendo que no tengo enemigos en la política, tengo rivales. Me gusta debatir ideas, propuestas, un sueño. El que descalifica está carente de ideas. Cuando entendamos que la grieta no es el camino, y que la política no es para enfrentar a la sociedad sino para solucionar los problemas de la sociedad, ahí seremos una potencia.

-¿La UCR no debe buscar un nuevo camino sin estar sometida al ala dura del PRO y comenzar a disputar los liderazgos?

– No. No estamos sometidos a nada. Ahí apareció (Facundo) Manes y ya salieron a descalificarlo. Y lo descalifican porque el tipo es una eminencia, un neurocientífico que tiene llegada a la gente. La idea del incapaz que no tiene lo que tiene Manes es descalificarlo, atacarlo para que renuncie. Gerardo Morales hizo una elección extraordinaria y es un líder, (Martín) Lousteau es un líder, Manes es un líder. El que descalifica es porque no tiene ideas.

Comentarios

Comentarios