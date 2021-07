Trámite administrativo impide la finalización del CCM de Eduardo Castex

El gobernador Sergio Ziliotto le transmitió a la intendenta local, Mónica Curutchet, que se deben dejar de lado «las pasiones personales» para encontrar una solución administrativa que finalmente permita finalizar la obra del Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex. «Cuentan con los recursos del Gobierno provincial para terminar la obra», ratificó el mandatario pampeano.

La traba administrativa se produce porque el histórico edificio es propiedad de la -¿acéfala?- Sociedad Italiana, y la Ley de Obras Públicas impide al Gobierno provincial realizar las inversiones económicas. Como el edificio se encontraba clausurado porque corría riesgos de derrumbe en algunos sectores, el ex intendente Julio González firmó un convenio con la entidad castense para que la comuna tenga el comodato por un plazo de 30 años.

El municipio ejecutó una fuerte inversión económica por «administración municipal». Y se avanzó hasta finalizar la primera etapa, que se inauguró en los últimas semanas de 2019, donde actualmente está funcionando el Vacunatorio contra Covid-19 y en la planta alta se realizan reuniones, conferencias y actos oficiales.

Posteriormente, el gobernador Ziliotto y el ahora diputado provincial González anunciaron -en julio de 2020- que se continuaría la segunda parte de la obra, para la cual ya se avanzó con la construcción de las gradas y se concretaron los trabajos en los sanitarios y vestuarios.

Ahora resta ejecutar la finalización de la sala de cine y teatro, que incluye el escenario, colocación de butacas y otros trabajos anexos. Además resta dotarla del equipamiento tecnológico que permita la realización de actividades culturales y sociales.

Pasiones personales

El mandatario pampeano encabezó -el jueves- la licitación de la obra de pavimentación que se concretará en Eduardo Castex, y en el inicio de su discurso destacó que «entre todos, Provincia y Municipio, tenemos una deuda de terminar este hermoso lugar».

«Tenemos que dejar de lado las pasiones personales y encontrar la vuelta, para terminar esta obra», disparó el mandatario pampeano.

Y sugirió a Curutchet «encontrar una solución administrativa porque saben que cuentan con los recursos económicos del Gobierno provincial para terminar la obra, porque no solamente es un ícono (histórico) sino que puede llegar a dar como centro de actividades de todo tipo».

«En esta pandemia es un centro de atención sanitaria y puede desempeñar varias funciones un edificio de estas características», resaltó.

-Ziliotto, porque está frenada la obra del CCM, consultó -posteriormente- el cronista de La Arena y este diario digital cuando comenzó la conferencia de prensa.

-Hay un problema de pertenencia en la escrituración de la institución, y cuando administrás dineros públicos tenes que respetar todas las normativas. El municipio y la Provincia necesitamos de la intervención de la institución, que es la dueña del edificio, para facilitar el proceso administrativo que nos permita dentro del marco de la ley hacer inversiones con recurso de todos los pampeanos.

«Como es del Estado la ley de Obras Públicas no permite realizar la inversión», agregó el ministro Juan Ramón Garay.

Regularización

Sobre si está regularizada administrativamente la institución o se encuentra acéfala, Ziliotto señaló: «Tanto nivel de detalles no tengo, y sabemos que se está trabajando en este tema. No sabemos si está normalizada la institución. Ese es un tema de los castenses».

-Curtuchet, ¿tuvo contacto con alguien de la institución para solucionar estos trámites y finalizar la obra?

-No, no tuve contacto con la institución. El año pasado tuvimos la visita de técnicos del Ministerio de Obras Públicas que estaban diseñando un proyecto para el espacio. Pero, no habrá inconvenientes. Primero me reuniré con (funcionarios del) Gobierno provincial para saber concretamente las necesidades que tienen, para después tomar cartas en el asunto y gestionar desde acá todo lo que sea necesario.

