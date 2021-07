Pedirán la extensión de la quiebra del Correo Argentino de los Macri a Socma

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, anticipó este martes que el Estado va a «solicitar la extensión de la quiebra de Correo a Socma», luego de que la Justicia comercial decretara la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje.

«Me pongo muy contento por la declaración de quiebra. Esta gente ha demostrado mucha capacidad para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones», dijo Zannini esta mañana en declaraciones emitidas a El Destape Radio y agregó: «Yo simplemente estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino».

En ese marco, explicó que «ahora el síndico tiene que elaborar un informe con plazo para el 1 de noviembre de este año, y ahí aconsejar a la jueza la extensión de la quiebra a Socma, y añadió: «Vamos a solicitar la extensión de la quiebra de Correo a Socma».

La justicia comercial decretó la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje, al entender que la oferta realizada por la compañía postal «solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa», pero «no abarcaba el valor actual de la misma».

La jueza en lo Comercial Marta Cirulli tomó la decisión luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional, acreedor Categoría A, según surge del fallo de 44 páginas. En su resolución, la jueza recordó que, de las seis firmas que se presentaron al salvataje, solo el propio Correo Argentino S.A. «mantuvo el interés de seguir con el trámite», y párrafos más adelante explicó que la oferta realizada no satisfizo a los acreedores necesarios como para prosperar.

Zannini se refirió también a la carta publicada el domingo por el expresidente donde denunciaba que él y sus hijos eran «víctima de persecución política» por medio de un «acto» ejecutado «a través de Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini».

«Yo he hablado poco para que Macri no aproveche para decir una persecución», explicó el procurador del Tesoro y agregó que «el caso Correo no termina acá» y que «hay que tener cuidado con el optimismo».

En este sentido Zannini dijo que «no subestima» la «capacidad de los abogados de Macri para alargar cualquier proceso» y recordó que el proceso de salvataje del Correo «empezó en marzo del 2010» y «pasaron 11 años hasta que ayer se decretó la quiebra».

A su vez, dijo que tampoco «subestima» la «capacidad de Clarín para crear ‘fake news'» y remarcó que «el rol de los medios en el caso Correo fue central».

«Cuando Néstor toma la decisión de reestatizarlo en el 2003 los medios decían que le habían quitado el Correo a (Mauricio) Macri y no que Macri se lo había quitado a los argentinos», ejemplificó.

«Con esas armas estamos enfrentando una situación muy compleja», indicó Zannini.

Comentarios

Comentarios