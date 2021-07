¿Una castense entre las posibles candidatas legislativas del Frente de Todos?

La «conmoción» política interna que causó Carlos Verna en el peronismo pampeano luego de anunciar el sábado que no será de la partida en las legislativas de medio término que se avecinan, parece encaminarse a aguas tranquilas.

Las señales públicas y especialmente las subterráneas del segundo día de la semana dejaron en claro que para casi todos la unidad es intocable y que sólo uno de los sectores internos señalados para poner su candidato, mantiene un arduo debate entre los muy pocos que allí deciden para ponerle nombre y apellido, publicó el diario La Arena.

Tres nombres, tres mujeres, tres militantes, tres amigas, una por cada una de una suerte de tres sectores internos dentro de la histórica línea del marinismo, se prueban la ropa de candidatas.

La actual diputada provincial Carina Pereyra, Alejandra Charruff (ex prosecretaria legislativa) y Marcela Páez (Anses) son los nombres que se barajan luego de que, cuentan, fracasaron todos los intentos para que de una buena vez por todas Varina Marín, «Lichy», fuera la que ocupara el espacio.

Desde el lunes por la noche, cuando quedó claro que la hija del ex gobernador no estaba dispuesta, aparecieron los tres nombres mencionados. Anoche no se pudo confirmar la versión de reuniones de negociación, aunque el momento mismo da para presumir que así fue.

