Alberto Fernández: «Todos los días peleo contra los que quieren ver a la Argentina arrodillada»

El presidente Alberto Fernández aseguró que «pelea» todos los días «contra los que quieren ver a la Argentina arrodillada» y cuestionó a quiénes «hicieron una enorme campaña para hacer creer que la vacuna era veneno».

«Todos los días peleo contra los que quieren ver la Argentina arrodillada», dijo el mandatario al encabezar el acto central por la conmemoración del 205° aniversario de la Declaración de Independencia en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

En ese marco, el Presidente agregó, emocionado: «Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Nunca esperen que firme algo que arruine la vida de los argentinos, o que claudique ante los acreedores o los laboratorios».

De esta manera, Fernández hizo referencia a la denuncia del Gobierno de Bolivia a la administración de Mauricio Macri, por proveer de manera clandestina «material bélico» al régimen de Jeanine Áñez para reprimir las protestas sociales que tuvieron su punto máximo de represión en las llamadas «masacres de Sacaba y Senkata».

Tras destacar en su discursos la figura de Juan José de San Martín, Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy, el Presidente pidió «disculpas al pueblo de Bolivia porque un Gobierno argentino haya mandado armamentos para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar».

En torno a la pandemia y al destacar la campaña de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional, Fernández hizo referencia a la «enorme campaña para hacerle creer a la gente que las vacunas eran veneno» y se preguntó: «No se dan cuenta del daño que hicieron. El odio nos nubla y no nos damos cuenta que siempre vuelve».

«Esa situación no me importa. Soporté todo lo que me dijeron. Dijeron que tenía un problema ideológico con una empresa (Pfizer) que es la mayor proveedora de medicamentos en Argentina», dijo al destacar su decisión de «defender los intereses de la Argentina».

«Si tenemos coraje, valentía y nos unimos para entender de una buena vez por todas que nadie se salva solo, y que además de ser libres e iguales debemos ser fraternos y solidarios con el otro, todo va a ser más fácil», afirmó el mandatario.

Sobre el proceso que llevó a la declaración de la Independencia de Argentina, el jefe de Estado sostuvo: «Cuando yo veo ese pasado y cómo esos hombres y mujeres construyeron una libertad en unidad, y miro el presente me doy cuenta de que la historia se repite».

«Hay muchos que siguen pensando en una patria para algunos, pero la patria no es para algunos. Nosotros decidimos nuestra libertad», aseveró el jefe de Estado.

Fernández reflexionó: «Cada vida que se fue (por la pandemia) la cargo con mucho pesar en mi».

«A todos los que han perdido un afecto, sepan que en mí van a encontrar siempre solidaridad y cariño», completó a la vez que garantizó: «El país que merecemos vamos a construirlo entre todos aunque algunos insistan en dividirlo».

Previamente, Manzur agradeció la presencia de Fernández y puso de relieve la campaña de vacunación contra la Covid-19 que se lleva adelante en todo el país, al destacar que «hoy, feriado, están funcionando los 24 nodos» de aplicación que hay en la provincia y precisó que allí tienen aplicadas hasta el momento «más de 900 mil vacunas».

El acto

Durante la ceremonia, se realizó un homenaje a los próceres del 9 de julio de 1816 y se colocaron ofrendas florales y de laureles al pie de la mesa donde se realizó la histórica Jura.

Además, la Orquesta Juvenil Rolando «Chivo» Valladares y el dúo Perota Chingó interpretaron las canciones «Sube, sube, sube» y «En el país de la libertad», respectivamente.

A continuación, el jefe de Estado saludó a trabajadores esenciales y a empleados de la Casa Histórica de Tucumán que se encontraban presentes.

Al ingresar al edificio histórico, el Presidente y el gobernador encabezaron los actos protocolares característicos, como la foto de familia, la entrada al Salón de la Jura -acompañados allí por la directora del Museo de la Casa Histórica, Cecilia Guerra- y, tras el minuto de silencio en homenaje a los próceres, firmaron el libro de visitantes ilustres.

También estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Juan Pablo Biondi, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el director Nacional de Empresas Recuperadas perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo “Vasco” Murúa.

Además, de la provincia de Tucumán, participaron el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Sbdar; el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf; el titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez; y del Ministerio Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; el intendente, Germán Alfaro; y la Cónsul General de Italia en Córdoba, Giulia Campeggio.

Durante el acto, hubo interpretaciones musicales de la Orquesta Chivo Valladares, Mica Flores, Manu Sija y Perota Chingó.

El 9 de julio de 1816, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, reunidos en el Congreso de Tucumán, declararon la independencia argentina de la monarquía española y frente a toda dominación extranjera.

En lo que será la última actividad en la provincia, el presidente Fernández y la Primera Dama visitarán las Ruinas de los Quilmes, donde sostendrán una reunión con el Consejo de Ancianos.

Comentarios

Comentarios