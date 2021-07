Carlos Tevez muy cerca del Inter de Miami

Poco más de un mes después de la conferencia de prensa en la que anunció su salida de Boca, Tevez sigue siendo un jugador libre. Visiblemente sin apuros por firmar con un club, el «Apache» disfruta de sus vacaciones junto a su familia en Estados Unidos, mientras analiza su futuro futbolístico.

En ese marco, aprovechó para visitar a su amigo Ramón Ábila, con quien forjaron una amistad incluso antes de ser compañeros en Boca, ya que se conocieron en 2012 en un show de «La Mona» Jiménez. El delantero cordobés posteó una foto en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “La amistad resumida en una sola palabra. Qué felicidad volver a verte, Lito”. A lo que el «Apache» respondió: “¡Qué lindo volver a verte amigo! Cómo se te extraña, darte ese abrazo en el aeropuerto para despedirte. Lealtad”.

En el «Xeneize», ambos fueron protagonistas del bicampeonato de la Superliga 2017/18 y 2019/20, aunque por cuestiones deportivas primero «Wanchope» emigró a los Estados Unidos y seis meses más tarde se fue Tevez, tras algunos encontronazos con la dirigencia y el Consejo de Fútbol.

¿Carlos Tevez jugará en la MLS?

Lo cierto es que Tevez podría desembarcar en el Inter Miami, propiedad del exfutbolista David Beckham, que ya cuenta con argentinos como los hermanos Federico y Gonzalo Higuain, Nicolás Figal, Leandro González Pírez y Julián Carranza.

Atlanta United, dirigido por Gabriel Heinze, y Minnesota United, donde juega el propio Ábila, serían otros de los interesados, aunque en todos los casos existen algunas consideraciones administrativas a tener en cuenta.

Es que para poder superar el tope salarial que impone la MLS, estos clubes deberían colocarlo como un «jugador franquicia».

«Hoy te digo que sí y capaz dentro de tres meses me levanto y tengo ganas de jugar, pero sé que en Boca no porque mentalmente ya no lo estoy», afirmó Tevez, de 37 años, el 4 de junio pasado, aunque parece que las ganas de competir pueden más.

Comentarios

Comentarios