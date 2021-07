En La Pampa se conformó Juntos por el Cambio: El macrismo disidente no firmó el acta constitutiva

El radicalismo, el PRO y los partidos aliados firmaron ayer la constitución del Frente Juntos por el Cambio con el cual competirán frente al peronismo pampeano en las elecciones legislativas nacionales de noviembre. La reunión tuvo momentos de tensión dada la interna que atraviesa al macrismo, de hecho el sector disidente del PRO se retiró de la reunión sin firmar. Aclararon, eso sí, que acuerdan con el frente, pero no con la intervención que sufrió su partido.

La reunión se realizó a partir de las 19 en el Comité Provincia del radicalismo, en la tradicional sede de la calle Pellegrini de Santa Rosa. Julio Pechín, presidente del Comité, y Roberto Paz, titular de la Convención del radicalismo, oficiaron de anfitriones. Incluso debieron terciar en algún momento de la reunión para que la discusión entre los dirigentes del PRO no se tensara más de la cuenta, publicó el diario La Arena.

INTEGRANTES

La firma en representación de la UCR la pusieron Pechín y Paz y por el PRO el interventor Marcelo Wechsler, quien ayer llegó a la ciudad procedente de la Capital Federal. Las otras fuerzas que componen la alianza opositora son el Movimiento de Integración y Desarrollo, representado por su vicepresidente segundo Matías Traba; el Movimiento Federalista Pampeano (Mofepa), con la firma de su presidente, José Antonio Vázquez; el Fregen, representado por Héctor Torcivia y Gabriela del Carmen Baudaux; y el GEN, con la firma de Marcelo Javier Capellino.

Desde el GEN ratificaron su pertenencia a Juntos por el Cambio y evalúan como primera posibilidad apoyar a un candidato de la UCR.

El plazo para presentar el frente ante la Justicia Electoral vence mañana a las 23.59, pero una fuente del radicalismo aseguró anoche a este diario que hoy mismo realizarían la presentación.

La parte que acarreará más tensión aun será la definición de las candidaturas, pero en este caso el plazo vence el 24 de julio. Allí no solo el PRO tiene una marcada interna sino también la UCR, con varios candidatos que dicen estar lanzados para las bancas en juego, tanto en el Senado de la Nación como en la Cámara de Diputados.

NUEVA MAYORÍA

Además del interventor del PRO también fueron parte de la reunión el ex presidente de la Asamblea de ese partido, Oscar Logioio y los ex diputados provinciales Adriana Leher y Maximiliano Aliaga. Apenas llegaron estos dirigentes dejaron en claro que no iban a firmar, no porque estuvieran en contra del acuerdo electoral con los socios del radicalismo y el resto de las fuerzas, sino porque siguen rechazando la intervención del PRO La Pampa dictada por una resolución del Consejo Nacional.

«Se firmó la alianza, Logioio no firmó por estar en contra de los valores que expresa Nueva Mayoría: federalismo y autonomía», aclaró una fuente de ese sector. Cabe recordar que este grupo de dirigentes macristas cuestiona la conducción de Martín Maquieyra, actual diputado nacional, a quien acusa de tomar las decisiones desde Buenos Aires, sin tener en cuenta la opinión de los afiliados de las diferentes localidades de la provincia.

De hecho, el reclamo principal del sector es una modificación de la carta orgánica partidaria para que se constituyan mesas políticas en los pueblos y que sus representantes tengan voz y voto en las decisiones partidarias.

