Intendente Alvear: Ziliotto presidió la licitación para ampliar y remodelar el Hospital con una inversión de $ 172 millones

El gobernador Sergio Ziliotto dijo que las obras que se concretarán son “producto del esfuerzo de todas y todos los pampeanos” y subrayó que también son un “acto de reconocimiento” a todo el equipo de salud por su “muestra de profesionalismo y esfuerzo” en la lucha contra la pandemia contra la Covid 19.

El mandatario formuló estas declaraciones en la apertura de sobres de la licitación para la ampliación y refacción del Hospital “Dr. Reumann Enz” de Intendente Alvear. Esta es una obra de gran envergadura y largamente anhelada por los alvearenses, donde el gobierno provincial invertirá aproximadamente $ 172 millones.

En el acto también estuvieron presentes los ministros Juan Ramón Garay (Obras y Servicios Públicos), Daniel Bensusán (Gobierno; Justicia y Derechos Humanos) y Mario Kohan (Salud); diputados provinciales; jefe de zona sanitaria; directora del Hospital; y empresas oferentes.

DETALLES DE LA OBRA

Con un presupuesto de $ 171.811.444 y un plazo de ejecución de 450 días, la contratación contempla trabajos de refacción (680,14m2) y de ampliación (231,02m2) dentro del edificio existente, para Servicios Generales; y la cubierta de chapa de todo lo existente y por construir (1.694,48m2).



Las tareas de refuncionalización, incluye refacción integral interior en SUM (72,00m2) –cambio de cubierta total del bloque edilicio donde funcionarán SUM, sanitarios y Depósito General (130,00m2), Internación (229,50m2), Guardia, Emergencias y Vestuarios Personal (220,00m2), Acceso Ambulancias (121,78m2 semicubierto) y sector donde funcionan Sala de Partos, Quirófano, Vestuario Médico y Anexo Sanitarios (76,00m2).



Se prevé construir: torre tanque, cocina, lavadero, sala de esterilización, archivo, sala de espera para visitas, sala de médicos, estacionamiento para proveedores (109,50m2), vacunatorio en el edificio exterior, depósito de residuos sólidos biopatogénicos y cubierta para estacionamiento vehicular (301,00m2 semicubierto).



Los trabajos incluyen tareas de: albañilería en general, instalaciones sanitaria, eléctrica y de gas, tanto natural como médico; veredas, iluminación exterior, accesos exteriores y cerco perimetral con alambrado olímpico. Asimismo se instalará un Sistema de Prevención y de Servicio Contra Incendios, con tanque cisterna, Equipo de Presurización y sistema interior de tuberías y cajas con lanza agua.

“LLEVANDO SOLUCIONES”

“Estamos en cada una de las localidades llevando soluciones para todas y todos los pampeanos -aseguró el mandatario pampeano-, vivan donde vivan, pertenezcan a un pueblo chico o a un pueblo grande, estén cerca o lejos de Santa Rosa, o gobernada por el signo político que sea”.

“La sociedad pampeana nos encomendó la responsabilidad de mejorar la calidad de vida, asegurarles la prestación de todos los servicios públicos con la mayor calidad posible, y en eso estamos trabajando permanentemente, en devolver con eficiencia y credibilidad, la confianza que pusieron en nosotros para gobernar los destinos de esta provincia”, resaltó Ziliotto.



INVERSIONES PÚBLICAS

“Por eso -continuó- no es casualidad que estemos recorriendo La Pampa llevando soluciones que tienen que ver con hechos concretos, hacer inversiones públicas para infraestructura social, educativa, económica, sanitaria”

“Es un orgullo tener esta posibilidad, y a esto le hemos sumado que cada obra que licitamos, abrimos el procedimiento administrativo en cada localidad, lo cual tiene que ver con la descentralización y con difundir los actos públicos en cada uno de los rincones de La Pampa, para que todas las localidades palpen de cerca cómo es la actividad administrativa, porque aquí lo que estamos administrando son los medios de todas las pampeanas y todos los pampeanos”, enfatizó.



“Estas obras, no salen del bolsillo de un intendente, un ministro o un gobernador, esto es un producto del esfuerzo de todas y todos los pampeanos. Es nuestra obligación seguir dando respuestas y estar a la altura de la sociedad”, expresó Ziliotto.



RECONOCIMIENTO

El gobernador Sergio Ziliotto se explayó acerca de la situación del personal de salud y reconoció su esfuerzo y trabajo. “No sólo tenemos que buscar la manera de darles el mejor salario posible, sino la mejor calidad en infraestructura, equipamiento e insumos. En este sentido hemos dado una respuesta tangible: en La Pampa el equipo de salud, desde el ministro hasta el último de los agentes sanitarios dieron muestra de profesionalismo y mantuvieron la vara bien alta en cuanto a la prestación del servicio público de salud”, dijo.



El mandatario pampeano indicó que este acto licitatorio de obras para el Hospital alvearense “es un reconocimiento al esfuerzo, un esfuerzo que no sabemos cuándo va a terminar, pero tengan por seguro que van a tener de este gobernador y su equipo de gobierno, todo el apoyo posible para no defraudar a nadie”. “Y así como hicimos una fortísima inversión en salud durante el año pasado, seguiremos trayendo soluciones, porque en definitiva estaremos honrando nuestros principales objetivos, nuestras promesas de campaña, que no pueden quedar en palabras, tienen que transformarse en hechos. Así construiremos una sociedad más madura y más cercana a sus dirigentes”, dijo.

