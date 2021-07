Una pampeana participó en el programa «La Voz Argentina» de Telefe

Una joven cantante pampeana participó este miércoles de las denominadas «Audiciones a ciegas» del reality musical «La Voz Argentina» que se emite de lunes a jueves, y los sábados, por Telefé.

La santarroseña Camila Hecker, de 24 años, se presentó en la primera etapa del programa donde debe interpretar una canción ante el jurado formado por Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, Soledad y Lali Espósito.

Antes de cantar, de acuerdo con el propio formato del reality, con éxito en el mundo, la pampeana se presentó ante el público.

«Vengo de Santa Rosa y desde muy chiquita canto», definió Camilia, acompañada por su novia Belén a quien conoció hace unos 2 años en la Universidad.

«A MI MAMA».

«La primera vez que me subí a un escenario fue cuando tenía unos 18 o 19 años, siempre me consumieron los nervios, pero entendía que los pensamientos no me tienen que controlar a mi sino yo a ellos», expresó Camila.

Y agregó que disfruta, en todo momento, de cantar y si trasciende a otras personas mucho mejor.

«Quiero que se dé vuelta cualquiera de los jurados pero si llega a ser Lali nos morimos», sostuvo Hecker al ampliar que este momento «se lo dedico a mi mamá».

CANCIÓN

Camila interpretó «All I ask» de la cantante británica Adele aunque el resultado no fue el esperado. Ningún jurado se dio vuelta, aunque las devoluciones fueron muy buenas.

«A mi me faltó un poquito de emoción pero esta etapa es muy difícil, no quiero que te vayas pensando que no tenés talento porque cantás muy lindo aunque ahora estamos buscando algo específico», argumentó Lali ante la atenta mirada de Camila.

Comentarios

Comentarios