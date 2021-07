Particularidades del PJ de Córdoba: Dos mujeres distancias por un gran amor, unidas en una lista

El peronismo de Córdoba se caracteriza por ser exitoso y singular. Para explicarlo, el primer requisito es ser cordobés. Debido a que el autor de esta columna no es cordobés, se evitará definir a la versión mediterránea del partido fundado por el General Juan Domingo Perón y de ese modo ser calificado como un «cul….».

No obstante, si se habla de peronismo cordobés exitoso un nombre surge de modo inmediato: José Manuel de la Sota, el recordado tres veces gobernador de ese rebelde y maravilloso territorio argentino.

El 15 de septiembre de 2018, de la Sota falleció en un accidente de tránsito. Su partida privó a todos los argentinos de un gran dirigente y al peronismo cordobés de un proyecto nacional (y quizás, también provincial).

Pese a ello, el peronismo cordobés en todas sus vertientes sigue dependiendo -de modos distintos- de su obra, de su descendencia y, de modo inesperado, de sus romances.

Un peronismo, dos líneas internas y tres mujeres con la impronta De la Sota

Como ya se dijo, el peronismo cordobés no es fácil de abordar. Pero su éxito puede explicarse en gran medida por el genio político de de la Sota.

Hasta tal punto está presente en Córdoba, que en las próximas elecciones legislativas, su apellido y su legado estarán vigentes en las próximas y decisivas elecciones legislativas nacionales.

Tres mujeres «de la Sota» en dos listas

El cordobesismo peronista puro, encabezado por el gobernador Juan «El Gringo» Schiaretti, mantendrá el legado de José Manuel de la Sota con la incorporación de Natalia de la Sota a la lista de candidatos a diputados nacionales en los próximos comicios legislativos. Es una de la Sota «pura sangre». calificación que se utiliza porque es la hija menor del recordado y querido mandatario, y por su gran carisma.

En este punto se deja expresa constancia que no se utilizará el calificativo de «pura sangre» para ninguna otra dama mencionada en la columna no solo porque no lo son, sino también para evitar que algún lector cordobés, haciendo gala del tradicional humor provincial, la califique de «yegua».

Por su parte, el peronismo alineado al presidente Alberto Fernández, liderado por el senador nacional Carlos Alberto Caserio ya le ofreció ser candidatas a diputadas nacionales en la lista del Frente de Todos a dos ex esposas de quien fuera tres veces gobernador de Córdoba. Se trata de Olga Rituort (nacida en San Juan y ex diputada nacional por esa provincia) y de Adriana Nazario, la última cónyuge de José Manuel de la Sota.

Lealtades y conveniencias

«Hasta en las propuestas de candidaturas se confirma quienes fueron leales al Gallego (de la Sota) y quienes estuvieron a su lado por conveniencia», señaló un dirigente cordobés de gran peso.

«El Gringo (Schiaretti) propone a Natalia (de la Sota)….La piba se lo merece porque está trabajando muy bien como diputada provincial….Pero Juan tambiénla propuso porque le juega bien al Gallego aún hasta después de la muerte», explicó la fuente.

«En cambio, Caserio sigue siendo el de siempre -continuó el dirigente-. Se mueve por conveniencia y no por lealtades. Por eso, postuló a dos ex mujeres del Gallego». «Adriana (Nazario, la última esposa de de la Sota) y Olguita (Rituort) son las únicas personas que tuvieron cercanía con de la Sota que podrían aceptar un ofrecimiento del senador albertista (Carlos Caserio)», concluyó el informante.

A Carlos Caserio se lo califica como el «padre de la derrota del albertismo» en Córdoba, porque en las elecciones presidenciales del 2019 fue la cara provincial de la campaña electoral del Frente de Todos en ese territorio y el resultado fue pésimo.

Un definición que es una sentencia

Con la habitual inteligencia y capacidad de síntesis de los cordobeses, la fuente da una definición que es una sentencia: «La Olguita y la Adriana se distanciaron por un gran hombre, José Manuel (de la Sota). Y podrían terminar unidas por Caserio».

Comentarios

Comentarios