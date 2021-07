Frigorífico de La Pampa exportó cortes de carne vacuna a Senegal y Seychelles

El Frigorífico Pilotti, instalado desde hace muchos años en La Adela, realizó una nueva exportación de cortes destinados al mercado gastronómico de Senegal y Seychelles.

«No es normal que exportemos vía avión, hicimos clientes gastronómicos en Seychelles y Senegal, son dos destinos raros, no habituales, pero siempre estamos tratando de buscar nichos puntuales de mercado, no ir a los mercados masivos porque entendemos que desde donde estamos no hay forma de competir a los grandes”, dijo Fernando Pilotti.

“Este tipo de mercados nos van dando resultados, salvo ahora que estamos cuotificados en el tema de la exportación y no podemos hacer más volumen», explicó.

El empresario explicó que en este caso se trató de todos cortes gastronómicos, lomo sin cordón, angosto sin cordón, corazón de cuadril y tapa de cuadril.

“Fueron distribuidas entre Senegal y Seychelles a clientes de una cadena de restaurantes y hoteles. Es prácticamente lo mismo que veníamos haciendo con Brasil, con cortes gastronómicos específicos, y es un poco a lo que estamos apuntando, este tipo de nichos con un poquito más de valor agregado», expresó.

EL IMPACTO DE LA COVID 19

Tras sufrir varios contagios y aislamientos por Covid 19, la empresa no detuvo su marcha. “»Fueron situaciones complicadas, hay que tomar aire, mirar para adelante y ver cómo seguir”, admitió Pilotti.

“Salimos a trabajar a planta, nos abrieron las puertas para armar la producción y no dejar de cumplir ni a nuestros clientes ni a nuestros proveedores, porque teníamos los compromisos de compra de hacienda, y superamos los días de aislamiento y de recuperación de la gente y fuimos arrancando de vuelta. Ahora estamos a un 70 u 80% pero estamos trabajando», añadió.

EN BUSCA DE NUEVAS HABILITACIONES

«Hace muchos años que estamos en el mismo lugar y con el mismo nombre; y hace un tiempo atrás nos visitó la nueva ministra de la Producción (Fernanda González), estuvo recorriendo las instalaciones y viendo qué es lo que se hace acá, donde cada peso que sobra se vuelve a invertir en la provincia, para sostener la nómina laboral que tenemos, que no es poca, y tratar de mantener la empresa a flote”, dijo el entrevistado.

“Una de las cosas puntuales que tratamos es que Provincia nos ayude a allanar el camino para lograr las habilitaciones de exportaciones a Unión Europea y China, que no las logramos conseguir, estamos haciendo las inversiones en ampliación de planta para ello pero por ahora no lo logramos, esperamos que, a través de nuestro esfuerzo y el de ellos, poder lograrlo», concluyó Fernando Pilotti.

Comentarios

Comentarios