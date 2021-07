Fito Paez ganó el premio Gardel de Oro 2021

Fito Páez con el Gardel de Oro y otras cuatro estatuillas por su último trabajo “La Conquista del espacio” fue el gran ganador de la edición 2021 de los Premios Gardel a la música argentina.

En la ceremonia realizada por Capif (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas), el rosarino se llevó el Gardel de Oro y los premios a Mejor Álbum Artista de Rock, Ingeniería de Grabación, Productor del Año y Mejor álbum del año.

Nathy Pelusso también se alzó con cuatro estatuillas, pero dos de ellas junto al productor de música urbana Bizarrap por participar en la Music Sessions Vol 36.

La ceremonia, conducida por Jey Mammon y Eleonora Perez Caressi, tuvo ricos momentos musicales como los homenajes por el centenario de Astor Piazzolla, el 25to. Aniversario del disco de Los Piojos “Tercer arco” al Chamamé tras haber sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La lista de ganadores de la edición 2021 de los Premios Gardel a la música argentina es la siguiente:

Álbum del año: «La Conquista del Espacio» de Fito Páez.

Canción del año: «Ladrón» de Lali feat. Cazzu.

Grabación del Año: «Buenos Aires» de Nathy Peluso.

Mejor Álbum/Canción de Música Urbana/Trap: “Bzrp Music Sessions, Vol. 36” Bizarrap y Nathy Peluso.

Mejor Álbum Artista de Cuarteto: Magui Olave.

Mejor Álbum Artista de Folklore: “Abrazo” de Luciana Jury.

Álbum Artista de Rock: “La Conquista del Espacio” de Fito Páez.

Álbum Artista de Tango: “La bella indiferencia” de Mariana Mazú.

Álbum Artista Pop: “Mi primer Día Triste” de Zoe Gotusso.

Álbum Artista Romántico – Melódico: Dany Martin.

Álbum Artista Tropical: “Es Lo Que Hay” de El Dipy.

Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión: “The Last of Us Part II” de Gustavo Santaolalla.

Álbum Canción De Autor: “Criptograma” de Lisandro Aristimuño.

Álbum Conceptual: “Ya no mires atrás” de Luis Alberto Spinetta.

Álbum de Chamamé: “Hielo Azul Tierra Roja” de Chango Spasiuk-Per Einar Watle.

Mejor Álbum de Jazz: “Malosetti & la Colonia” de Javier Malosetti.

Álbum de Música Clásica: “Debussy preludios para piano” de Haydeé Schvartz.

Álbum de Reggae / Ska: “Flores y Burbujas” de El Natty Combo.

Álbum de Rock: “Pesado / Punk”: “Carne, tierras y sangre” de Pilsen.

Álbum en vivo: “Foro sol” de Los Auténticos Decadentes.

Álbum Folclore Alternativo: “Renacer” de Nahuel Pennisi.

Álbum Grupo de Cuarteto: La Konga.

Álbum Grupo de Folclore: “Ahyre” Ahyre.

Álbum Grupo de Rock: “Es así” de Las Pelotas.

Álbum Grupo Pop: “Paranoia Pop” de Bandalos Chinos.

Álbum Grupo Tropical: Los Ángeles Azules.

Álbum Infantil: “El Reino del Revés “ de Elena Roger y Escalandrum.

Álbum Instrumental-Fusión-World Music: “Solo Piano: Reflexiones” de Lito Vitale.

Álbum Música Electrónica: “Reworked” de Willy Crook.

Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental: “Tango Improvisado” de José Colángelo y Franco Luciani.

Álbum Pop Alternativo: “Calambre” de Nathy Peluso.

Álbum Rock Alternativo: “Ubicación en tiempo real” de Barbi Recanati.

Canción de Dueto / Colaboración: “Bohemio” de Andrés Calamaro feat. Julio Iglesias.

Mejor Colaboración De Música Urbana / Trap: “Mamichula” de Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool.

Colección de Catálogo: “Agujero Interior” de Virus.

Diseño de Portada: “Criptograma” de Lisandro Aristimuño.

Nuevo Artista: Nathy Peluso.

Video Clip Corto: “Todo Esto” de Kevin Johansen.

Video Clip Largo: “Almendra I – 50 Años”.

Ingenieria de Grabación: “La Conquista del Espacio” de Fito Páez.

Productor del año: Fito Páez, Diego Olivero y Gustavo Borner.

