Recomiendan arresto de 20 días para policía que reivindicó la dictadura militar

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) recomendó sancionar con 20 días de arresto al oficial subinspector de la Policía de La Pampa, Sebastián Alfredo Rodríguez, por difundir mensajes en los que reivindicaba la última dictadura cívico militar para repudiar la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Según la Resolución Nº 433/2021, la FIA intervino a raíz de que tomara estado público mensajes que difundió a través de sus historias de WhatsApp.

«Las publicaciones atribuidas a Rodríguez se mostraban como atentatorias contra el ‘decoro’ que le impone la función a un efectivo policial, al grado que llevara al propio Gobierno de la Provincia de La Pampa a denunciarlo ante la Justicia provincial por ‘apología del delito’», recordó el organismo en los considerando.

Durante la investigación, la FIA ordenó la tramitación de un sumario administrativo con la instrucción de la Dirección General de Sumarios Especiales para poder indagar con mayor recaudo sobre las circunstancias y permitirle a Rodríguez ejercer su derecho de defensa.

ANÁLISIS

En su análisis, la Dirección General de Sumario Especiales se refirió a que Rodríguez «abusó» de su libertad de expresión y que a partir de su accionar la Secretaria de la Mujer, el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia mostraron su preocupación ya que se trata de un miembro de la fuerza de seguridad provincial, lo cual motivó que se reclamara la inmediata intervención de este organismo definiendo la propia Subsecretaría de Derechos Humanos realizar una denuncia penal por la supuesta comisión de «apología del delito».

Para recomendar la sanción se tuvo en cuenta que «Rodríguez además de las obligaciones propias que conllevan su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes, debe públicamente mostrar una conducta acorde a lo que se pretende de un miembro de una fuerza de seguridad. Su accionar público puede ocasionar un perjuicio a la imagen institucional o al propio Estado Provincial».

«En definitiva, el Estado no puede contar en sus filas con personal policial, a quien le es encomendado el uso de la fuerza pública, con valores que reflejen una justificación o explicación a la violación de los derechos humanos y más cuando esto provino desde el propio Estado como sucedió en la Dictadura Militar», expresó en su dictamen.

La FIA hizo referencia a que «toda persona tiene derecho a manifestar y comunicar sus ideas pero es indudable que la conducta de Rodríguez afectó la moral pública más allá de que no llegó a constituir un ilícito penal». Por ello, distintas organizaciones feministas se vieron afectadas y «se hicieron eco» del contenido de la publicación del estado de Whatsapp del imputado y actuaron en consecuencia.

DENUNCIA

En primer lugar, el caso fue tomado por la Justicia Provincial, en virtud de la denuncia efectuada por el Subsecretario de Derechos Humanos de La Pampa.

En la resolución del 6 de enero de 2021, la jueza de Control entendió que el caso denunciado debe ser investigado por la Justicia Federal, y que «los hechos mencionados encuadrarían dentro del artículo 213 del Código Penal, que sanciona con prisión de un mes a un año a quien ‘hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito».

En el Juzgado Federal, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento del imputado «más allá del reproche social y moral que dicha publicación podría merecer, ésta sólo evidenció una posición ideológica y representó el ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión y libertad ideológica».

El juez Federal mostró su acuerdo con el dictamen de la fiscal y concluyó en el sobreseimiento de Rodríguez.

20 DÍAS DE ARRESTO

De acuerdo a lo expuesto por la Dirección General de Sumarios Especiales, el hecho investigado no encuadra en una figura legal pero ello no trae eximición de responsabilidad de índole administrativa:»En el caso no podemos dejar de obviar que estamos tratando de un ‘agente de la administración provincial’ con la función de policía ‘como guardián del orden público y de la instituciones del Estado’. No puede aceptarse que un ‘efectivo policial’ se pronuncie haciendo referencia a un período trágico de nuestra historia donde justamente el orden Institucional no fue respetado. Y en ese orden de idea, no se achaca a Rodríguez pronunciarse en contra del aborto dentro de su libertad de expresión, sino la forma y los conceptos utilizados para ello (reivindicando el accionar de la dictadura militar)».

La Dirección General de Sumarios Especiales sugirió que se aplique, a modo correctivo, 15 días de suspensión de empleo. La Comisario Mayor Susana Beatriz Rodríguez, a cargo del Departamento Personal D-1, opinó que «la sanción se considera excesiva en virtud de la conducta investigada». Finalmente, la FIA recomendó aplicar la sanción de veinte días de arresto.

Comentarios

Comentarios