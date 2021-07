Juegos Olímpicos: Los Pumas llegaron a semifinales con una enorme victoria sobre Sudáfrica

El seleccionado argentino de Rugby Seven se clasificó semifinalista de los Juegos Olímpicos Tokio, al vencer a Sudáfrica por 19 a 14, en un partido de cuartos de final que afrontó en inferioridad numérica desde los dos minutos y medio de juego, y su próximo rival será a las 23.30 Fiji en busca de la final por la presea dorada.

En los restantes cuartos de final, Fiji le ganó a Australia por 19-0, Gran Bretaña a Estados Unidos 26-21 y Nueva Zelanda a Canadá 21-10. Las semifinales serán Argentina-Fiji y Nueva Zelanda-Gran Bretaña.

Argentina logró un notable triunfo. Se sobrepuso a la expulsión de Gastón Revol a los dos minutos y alcanzó una épica victoria con dos tries de Marcos Moneta (2) y un try y dos conversiones de Santiago Mare, mientras que los africanos, que ganaban 7-0 , sumaron con tries de Justin Geduld y Selvyn Davis.

Como si la expulsión de Revol fuese poco en los últimos minutos Lautaro Bazán Vélez fue amonestado y Argentina culminó el encuentro con sólo cinco jugadores.

Los Pumas 7s lograron un notable triunfo ante un rival muy duro y más teniendo en cuanta la expulsión de Revol, ya que un hombre menos en el seven hace que el equipo con inferioridad numérica tenga que realizar una titánica tarea, en este caso con el aprovechamiento total de cada balón y con la mayor posesión posible.

