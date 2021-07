El ministro Álvarez entregó materiales e insumos para las huertas de autoconsumo en Metileo

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, entregó equipamiento e insumos del Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales, por un monto de casi $240.000, en la localidad de Metileo. El intendente Juan Carlos Pavoni hizo hincapié que las personas que reciben el equipamiento “tienen en claro que es una posibilidad más de trabajo genuino, que no solo va a servir para autoabastecimiento sino también para comercializar el excedente”.

El ministro Álvarez sostuvo que “es un placer” regresar a Metileo. “Más allá de todo el embellecimiento que tiene la localidad, también implica el poder trabajar conjuntamente con Juan Carlos Pavoni, con ganas, con ideas innovadoras”, destacó.

El funcionario provincial explicó que este programa nacional “dignifica la vida de las familiares y los emprendedores que reciben estos materiales”. E indicó que este es un acompañamiento “en momentos de crisis generada por la pandemia” que se ejecuta desde el gobierno provincial, escuchando a los intendentes que son quienes conocen el territorio, la realidad y que determinan en que se debe invertir para mejorar las condiciones sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Don Web-Eduardo Castex (@radiodon.web)

“Venía mirando de qué se trataba el emprendimiento y lo que me parece novedoso y que hay que potenciar es la mirada integral sobre en qué se va a invertir, no solo como esfuerzos individuales sino con un desarrollo colectivo y de aspirar no solo al autoabastecimiento familiar sino de pensar en un abastecimiento de la localidad”, resaltó.

“A mí me reconforta venir a estas cosas que se hacen en el pueblo, por las oportunidades y el generar respuestas desde el empleo genuino y digno para que las familias tengan una mejor calidad de vida”, concluyó Álvarez.

Comentarios

Comentarios