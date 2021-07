La Pampa: Empresas agroindustriales no tiene planificación y no cuenta con capacitación e incentivos para empleados (*)

Se trata del primer relevamiento de capacidades gerenciales de las industrias de primera transformación vinculadas al sector agroalimentario. El censo se desarrolló en el marco del Proyecto Orientado de Investigación Regional (POIRE) denominado «Competitividad y agregado de valor de las tramas agroindustriales de la provincia de La Pampa» dirigido por Santiago Ferro Moreno y Roberto Carlos y financiado por la UNLPam.

Se identificaron 74 agroindustrias en La Pampa, entre molinos harineros, plantas de alimentos balanceados, mataderos y frigoríficos, plantas lácteas, tostadoras, vitivinícolas, aceiteras y forestales.

Respondieron el cuestionario 59 empresarias/os, lo que significó una cobertura del 80%. En conjunto declararon contratar de manera directa a 2.942 personas, unas 50 personas en promedio por agroindustria, con un mínimo de 0 empleadas/os y un máximo de 605.

En el cuestionario se preguntaron aspectos de la gestión de los negocios, la incidencia de políticas públicas, aspectos macroeconómicos y de infraestructura provincial. Se identificaron y midieron 67 factores en 9 ejes que demarcan la gestión competitiva agroindustrial (ambiental, económica-productiva, financiera, de calidad, logística, comercial, innovación, operaciones y visión estratégica).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Don Web-Eduardo Castex (@radiodon.web)

Según la Res. N° 563/2019 SECPYME, por el nivel de facturación anual declarado, el 54,2% es clasificado como una microempresa industrial, el 15,3% como pequeña, el 18,6% es mediana empresa tramo 1 y el restante 11,9% no entra en la clasificación de PYME, pues su nivel de facturación anual es mayor al límite superior.

DATOS LLAMATIVOS

Algunos datos preliminares llamativos: En cuanto a gestión comercial, el 61% de las agroindustrias entrevistadas tiene marca registrada para sus productos. El 66% no segmenta los clientes y el 64% no cuenta con estrategias de servicios posventa. El 61% no cuenta con acuerdos comerciales con proveedores o clientes y el 54% no realiza ninguna estrategia de promoción o publicidad.

El 56% no realiza inversiones en investigación y desarrollo (I+D) de productos o procesos, el 10% declara estar en proceso de inversión; el 44% manifiesta haber realizado alguna inversión en I+D. El 68% realiza controles de calidad en los procesos productivos o en los productos finales y el 49,2% no tiene un sistema informatizado para el control de inventarios.

El 56% no cuenta con un proceso de planificación estratégica y tampoco tiene formalizada de alguna manera la estructura organizacional (organigrama, manual de funciones, otro). El 68% no tiene un plan de motivación e incentivos implementado para empleadas/os. El 64,4% no ha realizado capacitaciones formales en la empresa y solo el 7% está en proceso de realizarlas. El 49,2% plantea que no tiene rotación de personal y el 37,3% que lo hace ocasionalmente; solo el 13,6% tiene rotación habitual.

Los resultados se están terminando de procesar y se irán publicando por ejes. El censo se realizará nuevamente en 2022, con la idea de ir generando información estratégica para el sector, que sea útil para la construcción de estrategias privadas y políticas públicas. El fin último es ir generando las bases para un planeamiento estratégico-prospectivo sectorial, con una mirada de mediano plazo orientada a la competitividad sistémica y el cumplimiento de los Objetivos de desarrollo sostenible a 2030 por parte de la provincia.

(*) Participan del proyecto Santiago Perez (CONICET), Rocio Gonzalez (FA-UNLPam), Dario Segovia (UNLPam), Romina Aimar (UNLPam), Matías Echeverría (FA-UNLPam), Pablo Kenny (FA-UNLPam), Enzo Mariamez (FA-UNLPam) y Álbaro Olivieri (FA-UNLPam).

Comentarios

Comentarios