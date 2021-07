Biólogo pampeano premiado por su trabajo de conservación del águila coronada

Una fundación de los Países Bajos premió a un biólogo pampeano para que continúe con el desarrollo de tareas vinculadas con la investigación y la conservación del águila coronada o del Chaco: un ave amenazada que se la puede hallar desde el norte de Río Negro hasta el sur de Bolivia, Paraguay y Brasil.

Según informó el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina, de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), el investigador José Sarasola fue premiado por The Prince Bernhard Nature Fund (PBNF).

«Nuestro director, José Hernán Sarasola, fue premiado por The Prince Bernhard Nature Fund (PBNF) para realizar tareas de investigación y conservación del águila coronada o del Chaco (Buteogallus coronatus) en ambientes semiáridos de Argentina. Esta prestigiosa fundación que conmemora a quien fuera el presidente fundador de la WWF (World Wildlife Fund), premió el proyecto Ensuring the survival of the Chaco eagle and other threatened wildlife species in semiarid lands of Argentina”, destacaron desde el centro.

Este proyecto fue seleccionado junto a otras 19 propuestas de conservación de todo el mundo sobre un total de 500 solicitudes que la PBNF recibió este año. Con este proyecto, Sarasola y su equipo continuarán con sus acciones de conservación del águila del Chaco en Argentina, incluyendo el monitoreo de poblaciones reproductoras y la promoción de acciones que permitan mitigar los impactos humanos sobre esta especie en peligro de extinción.

El objetivo de la iniciativa creada por Sarasola es avanzar en la investigación y conservación del águila así como también de otras especies amenazas en ambientes semiáridos de la Argentina.

Con el dinero del premio, que puede ascender hasta los 20 mil dólares, los investigadores del CECARA podrán continuar con sus acciones de conservación del águila coronada en el país, incluyendo el monitoreo de poblaciones reproductoras y la promoción de acciones que permitan mitigar los impactos humanos sobre esta especie en peligro de extinción.

AMENAZADA.

El águila coronada es un ave rapaz amenazada de Sudamérica, que habita en la región del Chaco, el Desierto del Monte y el Espinal: se la puede hallar desde el norte de Río Negro hasta el sur de Bolivia, Paraguay y Brasil.

Pese al gran territorio en el que se la puede divisar, la estimación global para esta especie es de menos de mil individuos reproductores y con una tendencia poblacional es negativa, motivo por el cual está categorizada como «En Peligro de Extinción» en la Argentina y en la Lista Roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El Prince Bernhard Nature Fund (PBNF) fue fundado por el Príncipe Bernardo de los Países Bajos, abuelo del actual Rey Guillermo, y se dedica a financiar proyectos conservacionistas de todas partes del mundo.

Actualmente, el PBNF está conducido por el Príncipe Constantino, cuñado de la Reina Máxima.

