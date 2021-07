ATE se manifestó en Arata: «Se cortó el diálogo porque está gente no tiene palabra», aseguró Sosa

El intendente de Arata, Henso Jorge Sosa, vertió ayer duras críticas a la conducción del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), después que realizaran dos concentraciones -durante los últimos viernes- frente al municipio norteño para realizar reclamos laborales. «Nosotros cumplimos con todo lo acordado en una reunión que mantuvimos el año pasado, pero es muy difícil tratar con gente que te traiciona y no tiene palabra», disparó Sosa. Y sentenció que la actitud del gremio de los trabajadores estatales provocó que se corte «el diálogo» porque «está gente no cumplió con su palabra».

«No entiendo cómo esta gente que actuando de esta manera está al frente de la defensa de los trabajadores, porque usan a los trabajadores para posicionarse como gremio. Igualmente es un grupo minoritario que los acompaña, porque traen más gente de Santa Rosa que quienes los apoyan acá», agregó -evidentemente molesto- el jefe comunal aratense.

La dirigencia de ATE difundió -en las redes sociales- que pretenden el pase a planta permanente de «trabajadores precarizados», adicionales por función, recategorización por antigüedad, ropa de trabajo acorde a la función, adhesión a la Ley de Paritarias y cumplimiento efectivo de Cymat.

Sosa ayer recordó que en 2020 junto a los concejales del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) recibió a los dirigentes de ATE porque hubo «empleados municipales que se afiliaron a este gremio». Allí la dirigencia gremial planteó la necesidad de «comprar ropa a los trabajadores, recategorizar al personal y que acomodar las instalaciones de la fábrica de bloques porque no tenían la seguridad adecuada». Y también pidieron que la comuna incorpore trabajadores a la planta permanente.

«En ese momento -continuó narrando Sosa- les explicamos que estábamos recibiendo ayuda económica del gobierno provincial para pagar los salarios porque estábamos en plena pandemia, pero les respondimos que en 2021 ibamos a acomodar la seguridad de la bloquera, íbamos a entregar la ropa al personal e íbamos a recategorizar al personal. Y nos comprometimos que en 2022 comenzábamos a hablar de la incorporación progresiva de personal que trabaja informalmente».

«Nosotros cumplimos con todo lo acordado porque hace 15 días recategorizamos al personal, previamente entregamos la ropa al personal y adaptamos las instalaciones de la fábrica de premoldeados», enfatizó Sosa.

El entrevistado se manifestó «sorprendido» porque desde el gremio ATE «nunca mas nos hablaron y aparecieron el viernes pasado con los bombos para hacer una manifestación y este viernes nuevamente estuvieron acá frente al municipio. Realmente no sabemos lo que quieren, pero para mi están buscando prensa».

Sosa también reveló que a raíz de este procedimiento cortó el diálogo con la dirigencia de ATE. «Hablé con el secretario de Trabajo (y Promoción del Empleo de La Pampa), Marcelo Pedehontaá, y le dije que no los recibiré». «A mí, me defraudó la dirigencia de ATE porque viene solamente para tratar de posicionarse, cuando les cumplimos con todos lo que nos pidieron y están los concejales de testigos de la reunión que estuvimos», sentenció.

-Sosa, ¿pero a partir de ahora cuáles serán los pasos a seguir para destrabar el conflicto laboral?

-Ya está en conocimiento de esta situación el secretario de Trabajo. Pero, aca todos conocen que nuestra gestión apunta a solucionar los problemas laborales, por eso creamos la planta de premoldeados, abrimos la Estación de Servicio, nos hicimos cargo del Centro Terapéutico San Roque, colaboramos con la apertura de la fábrica de chacinados, porque sabemos que el municipio no puede cubrir las necesidades laborales de la gente. Nosotros incorporamos 8 persona en la planta permanente desde que comenzó esta gestión, pero se incorporaron porteras y las cocineras de la escuela de jornada completa pasaron a planta permanente. Siempre luchamos para dignificar el trabajo de nuestros vecinos. Pero, no voy a poner en riesgo las arcas municipales, porque este viernes le pagamos los sueldos a nuestros empleados. Y en este sentido, no me van a mover de esta postura. El año que viene veremos si podemos pasar personal a planta permanente. Y estoy dolido porque me fallaron, no cumplieron la palabra que acordamos en la reunión que tuvimos con los concejales.

