Dressel, oro en los 100 mariposa con nuevo récord mundial en Tokio

El estadounidense Caeleb Dressel ganó con nuevo récord del mundo la medalla de oro en los 100 metros mariposa masculino de natación, en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Dressel, que cosechó su tercer oro, marcó un tiempo de 49.45. La marca anterior también era suya, 49.50 en los mundiales de 2019.

La medalla de plata fue para el húngaro Kristof Milak (49.68) y la de bronce, para el suizo Noe Ponti (50.74).

