En Castex, proponen un descuento de tasas municipales para adultos mayores en situación de vulnerabilidad

El bloque de concejales del Frejupa presentó un proyecto de ordenanza para eximir el pago del 50 por ciento de las tasas por servicios municipales a los adultos mayores de 70 años de bajos ingresos y que formalmente realicen la petición y que reúnan una serie de requisitos. El concejal Oscar Pinto explicó que así se pretende «garantizar una protección frente a la edad y las situaciones que colocan a las personas en situaciones de vulnerabilidad».

«Las personas adultas mayores son quienes la están pasado en tiempos de pandemia, porque golpeó fuertemente a la economía del país e impactó fuertemente en este sector», agregó.

Los ingresos de los beneficiarios no deben superar el equivalente a dos jubilaciones mínimas, y se podrá disponer un estudio social de los contribuyentes. Y quienes falsean los datos, podrán ser multados y/o sancionados. Además, los adultos mayores alcanzados no deberán ser

propietarios de una única propiedad y ocupar el inmueble en forma permanente.

También, está previsto que no deberá tener el beneficiario ni su cónyuge, otro u otros inmuebles, y la vivienda eximida no podrá ser alquilada y no deberá contar con dependencias comerciales y/o industriales.

No podrán ser beneficiarios los propietarios de otros inmuebles con dominio inscripto, quienes perciban otro beneficio previsional de organismos provinciales y/o nacionales; tampoco podrán acceder los titulares de bienes que a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal desnaturalicen el propósito de la ordenanza y los titulares de beneficios jubilatorios otorgados por naciones extranjeras.

