La atleta nigeriana que ganó la serie de 100 metros, fue el primer doping en Tokio

La velocista nigeriana que estaba clasificada para las semifinales de los 100 metros llanos de los Juegos Olímpicos de Tokio, fue suspendida hoy por dóping, informó la Unidad de Integridad del Atletismo.

Okagbare dio positivo de la llamada «hormona del crecimiento» en un control realizado el 19 de julio pero cuyo resultado se conoció este viernes, convirtiéndola en el primer caso de dóping informado durante el desarrollo de los Juegos.

Queen 👑 @mountain214 🙇🏿‍♂️ #NGR’s Blessing Okagbare cruised to a first place finish in the women’s 100 meter prelims at the #Tokyo2020 #Olympics on Friday, advancing to Saturday’s semifinals. #Athletics

