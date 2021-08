En La Pampa, los «anti-vacunas» también tienen que volver al trabajo

El ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, dio detalles de cómo se implementará el retorno al trabajo presencial en el Estado, decretado por el gobernador Sergio Ziliotto a partir del martes 17 de agosto.

El funcionario explicó que la medida -que se publicó el viernes último en el Boletín Oficial de la provincia- aplica a todos los trabajadores del gobierno provincial, incluidos los entes descentralizados y autárquicos. Sin embargo, dejó en claro que cada ministro tendrá la facultad de aplicarlo o no, aunque deberá justificar adecuadamente su decisión, publicó el diario La Arena.

«La casuística está dada por aquellos que trabajan en la administración pública y no pertenecen al Ministerio de Salud. En ese caso si tienen aplicada una dosis y no la segunda, luego de transcurridos 21 días de esa colocación, puede el jefe de la jurisdicción o de los entes autárquicos y descentralizados, convocarlos a trabajar de forma presencial. En Salud, que es un lugar con alto riesgo de exposición, se necesitarán las dos dosis y haber transcurrido los 21 días de aplicada la segunda», sostuvo.

En las últimas horas el gremio docente Utelpa comunicó que los docentes no están alcanzados por la medida. Sostuvieron en cambio que la decisión en el caso de ese sector se adoptará en el marco de la comisión de seguridad e higiene que funciona en el ámbito de la paritaria docente.

Sin embargo, Franco insistió en que el decreto abarca a todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado, aunque con la salvedad de que cada ministro estará facultado a aplicarlo o no de acuerdo a las particularidades de las áreas, siempre y cuando esa medida esté debidamente justificada.

-¿Qué pasará con los no vacunados?

-Dentro de esta casuística también se contemplan quienes no estén vacunados -explicó-. Esto puede ser porque está anotado pero no lo llamaron, por alguna razón médica o por que no quiere. Si no lo puede hacer por prescripción médica, una de las cuestiones va a tener un tratamiento especial, al igual que a quien no le llegó el turno pero está anotado. El que decidió no vacunarse, sí va a ser citado a trabajar. El que no se vacunó porque no quiso va a tener que volver a trabajar.

-¿Se ha resentido mucho el servicio en las áreas administrativas?

-Yo puedo hablar de Hacienda. Donde, al contrario, el trabajo ha sido recargado, sobre todo por los sistemas de compras para el área de Salud. Hay sistemas administrativos que sí se resintieron porque siempre se está trabajando con la mitad de la gente. No se resintió la producción, la eficiencia no lo sé, lo dirá el tiempo. Lo que sí es cierto es que la gente que no paró nunca está cansada.

Decreto

El Gobierno provincial oficializó el viernes pasado el fin a las dispensas o permisos para aquellas personas con factores de riesgo o al cuidado de menores. Se trata de personas que durante la pandemia no asistieron a su lugar de trabajo en la administración pública de manera presencial.

Ziliotto, a través del Decreto 2412, autorizó «a los Jefes de Jurisdicción Presupuestaria y a los Titulares de los Entes Autárquicos y Descentralizados de la Administración Pública Provincial, a convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los agentes bajo su dependencia, que fueron alcanzados por la licencia excepcional y dispensa de asistir al lugar de trabajo prevista en el artículo 4º del Decreto 555/20». Según la normativa, los convocados deben haber recibido «al menos la primera dosis» de la vacuna contra el Covid, dejando transcurrir 21 días entre la inoculación y el inicio de la prestación presencial.

Además estableció que los «agentes pertenecientes al Ministerio de Salud con alto riesgo de exposición, alcanzados por la licencia excepcional y dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo, podrán ser convocados a prestar servicios de carácter presencial, transcurridos los 21 días de haber completado el esquema de vacunación en su totalidad».

