Hay cuatro precandidatos de Eduardo Castex en listas que compiten en las PASO

Cuatro castenses integran las listas de precandidatos que se postulan en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo12 de septiembre, y algunos movimientos -en las últimas semanas- comienzan a desnudar algunas estrategias ya pensando en 2023. Para septiembre todas las miradas están centradas en la interna de Juntos por el Cambio, no solamente por el resultado, sino por las consecuencias que puede provocar para dentro de dos años cuando se desarrollen los comicios generales.

El oficialismo municipal después de algunas «idas y vueltas» cerró filas detrás de la precandidatura a senador nacional de Hipólito Altolaguirre, pero les plantaron a una ex funcionaria municipal como precandidata a senadora nacional. En el PJ castense hubo mayoritariamente encolumnamiento detrás de los precandidatos del oficialismo provincial, pero había un precandidato en la frustrada lista de Facundo Sola y aseguran que dirigentes de la línea interna que en su momento se denominó «Todos por Castex» juntaron avales para el realiquense. Además, hay candidatos en el Partido Socialista y en la interna de la izquierda pampeana.

OFICIALISMO LOCAL

La intendenta Mónica Curutchet no tuvo un buen arranque en medio de una interna donde compiten cinco listas en el Frente Juntos por el Cambio. Emitió un comunicado asegurando que el Frente Cambiemos de Eduardo Castex priorizaría la «gestión municipal» porque la sociedad no está interesada en los internismos partidarios y pidió «la unidad», pero a las pocas horas anunció la apoyatura para Hipólito Altolaguirre-Hugo Pérez porque llevará a la jueza de Paz local, Florencia Zumel, en la boleta como primera candidata suplente a legisladora nacional. Es decir, la jefa comunal castense pagó mucho y cobró poco.

Y encima la lista de Daniel Kroneberger-Martín Maquieyra ubicó como segunda precandidata a senadora nacional a la ex jueza de Faltas local, Evangelina Ramis. Entre los precandidatos castenses es la mejor posicionada. Y podría generar una situación «incómoda» para algunos funcionarios y dirigentes de Cambiemos en esta localidad.

Es el caso de la encargada de la oficina de Recursos Humanos municipal, Raquel Resler, y el concejal del PRO, Omar Rojas. Este último apoyará a Maquieyra. Y Resler es funcionaria de Curutchet y cuñada de Ramis. «Estoy en una posición complicada», admitió. La funcionaria municipal se autodefinió «independiente», pero aseguró que apoyara «la candidatura que eligió Mónica que es Hipólito Altolaguirre, pero no estoy identificada con nadie».

MOVIMIENTOS SUBTERRÁNEOS

En el PJ local hubo mayoritariamente encolumnamiento detrás de las fórmulas que encabezan Daniel «Pali» Bensusán y «Lichy» Marín, pero hubo algunos «movimientos subterráneos» en algunos sectores internos.

El oficialista «Justicialismo Pampeano» se alineó incondicionalmente detrás de los candidatos del Frente de Todos (FdT), pero el diputado provincial Facundo Sola iba a llevar al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación No Docente (Sitend), Néstor Nogueira, y finalmente no contó con la oficialización de los avales y no podrá presentarse para plantar una interna dentro del PJ pampeano.

Ahí surgieron algunos dirigentes de la entonces denominada línea interna «Todos por Castex» que habrían juntado avales para el ex intendente de Realicó. Y si bien la situación no cayó bien en algunos sectores, prefieren no confrontar porque recientemente alcanzaron un acuerdo para conformar una lista «de unidad» para la conducción de la Unidad Básica, donde enfrente tendrán una lista identificada con el gremio UPCN y el funcionario provincial Jorge Lezcano.

La situación interna del PJ local provocó que no haya dirigentes en la lista de candidatos oficiales, dado que haciendo una rápida lectura se puede observar que «los grandes electores» no sumaron dirigentes de pueblos conflictuados internamente, como puede ser Eduardo Castex y General Acha.

MÁS CANDIDATOS

El Partido Socialista (PS) también llevará un postulante castense. El ex candidato a intendente Javier Pérez del PS en 2019, será primer candidato suplente a senador nacional.

El caso de Pérez es muy particular, porque después de las elecciones de 2019 tuvo un acercamiento con el PJ local, pero finalmente regresó a las filas del partido de Alfredo Palacios para convertirse en candidato para las «elecciones de medio término».

Y finalmente, entre los candidatos castense se debe contabilizar a Víctor Filippa como candidato a diputado nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que competirá en las internas de septiembre dentro del Frente de Izquierda-Unidad en La Pampa. El castense radicado en Santa Rosa está en la nómina que postula a Claudia Lupardo como senadora nacional, y se enfrentará con la boleta de Jonatan Gómez.

Comentarios

Comentarios